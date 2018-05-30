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國際油價 收盤漲跌互見

2018-05-30 07:13中央社 紐約29日綜合外電報導

國際油價今天收盤漲跌互見。

根據法新社，紐約市場西德州中級原油的7月期貨價格下跌1.15美元，收在每桶66.73美元。

倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格小漲9美分，收在每桶75.39美元。

紐約油價倫敦
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