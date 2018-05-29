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陸擬擴大進口美國煤炭 以縮小美中貿易逆差

2018-05-29 23:51經濟日報 記者李孟宗╱即時報導

彭博資訊報導，知情人士指出，中國政府計劃擴大進口美國煤炭，以縮小美對中貿易逆差。

知情人士說，中國官員考慮自西維吉尼亞州擴大進口煤炭，目前尚不清楚北京政府是否也考慮自其他州進口，一切尚未定案。

中國國家發展和改革委員會及國家能源局皆不予置評。

中國本月承諾擴大進口美國能源及農業產品，以縮減美國對中國高達3,750億美元的商品貿易逆差，緩解兩國間的貿易戰危機。中國擴大自美國進口煤炭，對西維吉尼亞州等產煤州無疑是一大福音。該州也是川普的大票倉。

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