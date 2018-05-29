義大利西班牙政局動盪 美股開低

2018-05-29 22:29 中央社 紐約29日綜合外電報導



美國股市今天開盤下跌，追隨歐洲股市的走勢，主因義大利和西班牙都出現政治動盪局面，凸顯歐元區前景堪憂。

開盤後約10分鐘，道瓊工業指數下跌近200點，或0.8%，來到24549.50點。

標準普爾500指數下跌0.7%，來到2701.38點；那斯達克指數下跌0.5%，來到7395.74點。