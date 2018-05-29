親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獎落彰化 最長連摃大樂透頭獎今天開出 1注獨得8億

拔管砍倒2教育部長 蔡詩萍：蔡英文妳真的要跛腳了

義大利西班牙政局動盪 美股開低

2018-05-29 22:29中央社 紐約29日綜合外電報導

美國股市今天開盤下跌，追隨歐洲股市的走勢，主因義大利西班牙都出現政治動盪局面，凸顯歐元區前景堪憂。

開盤後約10分鐘，道瓊工業指數下跌近200點，或0.8%，來到24549.50點。

標準普爾500指數下跌0.7%，來到2701.38點；那斯達克指數下跌0.5%，來到7395.74點。

義大利歐元區西班牙美股
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

紐時：陸速准伊凡卡商標 川普就放過ZTE

2018-05-29 14:34

無人機提振英國經濟！料提高GDP近2%

2018-05-29 14:02

華郵：川普國安貿易亂刀流使盟友疏離

2018-05-29 12:03

技術轉移爭端 美中在WTO打口水戰

2018-05-29 11:08

誰管你成衣業死活！美國強賣二手衣給非洲窮國

2018-05-29 11:00

南韓當局施援造船業 蔚山列為產業危機區

2018-05-29 09:39

無人機振經濟！英國料可提高GDP近2%

2018-05-29 09:35

全球最大電力儲存設施 日本參與投資

2018-05-29 07:50

法國富豪達梭辭世 享耆壽93歲

2018-05-29 02:20

菲國航空業者醞釀漲價 因燃料漲且披索跌

2018-05-29 02:01

日本雀巢 要推出新健康照護平台

2018-05-29 01:47

巴西再傳罷工 石油工會跟進

2018-05-29 00:22

簡化貨幣政策 土耳其訂新基準利率

2018-05-29 00:22

義大利又「政盪」 衝擊歐洲股匯

2018-05-29 00:22

加拿大龐巴迪 新機出爐

2018-05-28 23:19

阻印尼盾崩盤 官方擬再升息

2018-05-28 23:17

歐盟提案禁塑膠吸管 前提：替代品容易取得

2018-05-28 23:06

2大利空來襲 國際油價重挫2.5％

2018-05-28 23:04

2大戰略考量 美促陸簽長約

2018-05-28 22:43

美學者：中國崛起 政戰首重「麻痺」西方菁英

2018-05-28 21:09

鋼稅豁免31日到期…美歐貿易戰 一觸即發

2018-05-28 00:42

具光謨掌樂金 得先繳9億美元遺產稅

2018-05-28 00:26

韓美重啟貿易談判 女將俞明希擔重任

2018-05-28 00:26

大師痛批…金融海賊壞了市場

2018-05-28 00:26

指數基金之父 憂ETF太投機

2018-05-28 00:26

取締短期租屋 Airbnb受傷

2018-05-28 00:23

破天荒 美星巴克明關店半天

2018-05-28 00:23

風暴襲美 沒傷到油氣生產

2018-05-28 00:18

可口可樂 首推酒精飲料

2018-05-28 00:18

百事併Bare 攻健康零食

2018-05-28 00:18

巴隆唱旺台灣科技股

2018-05-28 00:18

APEC次長論壇 促自由貿易

2018-05-28 00:18

巴西罷工延燒 財損26億美元

2018-05-28 00:18

美股強勢 可望破5月魔咒

2018-05-28 00:18

高通併恩智浦 傳陸將點頭

2018-05-27 01:36

美政府禁買中國監控設備

2018-05-27 01:36

保護主義惹禍 全球貿易量連二跌

2018-05-27 01:36

歐盟攻車用電池 要追趕中美

2018-05-27 00:20

特斯拉Model 3產量拚倍增

2018-05-27 00:20
看更多

熱門文章

JDI、夏普大跌 韓媒說蘋果明年全改用OLED螢幕

2018-05-29 09:20

泰國成人秀後特殊行程 旅客貼身接觸裸女還自拍

2018-05-29 11:24

杜特蒂劃出南海黃岩島開發紅線 中國若逾越就宣戰

2018-05-29 16:16

2大利空來襲 國際油價重挫2.5％

2018-05-28 23:04

死了一百多萬尾鮭魚 養殖業急尋疫苗

2018-05-29 12:32

好友帶著比特幣密碼過世 他為領不到手的1.2億痛哭

2018-05-29 16:21

誰管你成衣業死活！美國強賣二手衣給非洲窮國

2018-05-29 11:00

索羅斯示警 新全球金融危機正在醞釀中

2018-05-29 18:27

2大戰略考量 美促陸簽長約

2018-05-28 22:43

「找不到不付錢」馬航MH370搜尋任務今結束 澳洲不放棄

2018-05-29 17:20

紐時：陸速准伊凡卡商標 川普就放過ZTE

2018-05-29 14:34

法國富豪達梭辭世 享耆壽93歲

2018-05-29 02:20

丹麥將強制穆斯林1歲幼兒 學習過耶誕節

2018-05-28 22:34

全球最大電力儲存設施 日本參與投資

2018-05-29 07:50

唱反調！川普印太戰略重要盟友印度 不甩美對伊朗制裁

2018-05-29 17:27

歐盟提案禁塑膠吸管 前提：替代品容易取得

2018-05-28 23:06

國際油價雙利空 重挫逾2.5％

2018-05-29 00:22

台裔毒物專家與日死囚合寫論文 論金正男之死

2018-05-29 15:49

前駐韓美軍司令憂美軍若撤離 北韓就會攻占南韓

2018-05-29 11:39

川普推文「陣亡將士紀念日快樂！」吹捧自己遭批噁心

2018-05-29 09:49

金正恩重要副手飛美國！朝美分三地討論川金會

2018-05-29 12:22

貧苦少年堅定向學 清晨披畢業袍趕公車參加畢典

2018-05-29 09:29

菸癮誤我一生！南非114歲人瑞想戒了

2018-05-29 18:01

羅勃甘迺迪遇刺案 家屬要求重新調查

2018-05-29 04:44

白宮： 6月15日公布 徵收25％關稅中國產品最終清單

2018-05-29 20:23

華爾街日報：美國因川金會暫不對北韓實施新制裁

2018-05-29 07:44

美對陸500億美元懲罰關稅 白宮：6月中公布清單

2018-05-29 21:11

聯合政府破局 義大利今秋再大選

2018-05-29 00:38

川普證實 金正恩左右手金英哲正前往紐約

2018-05-29 20:43

無人機振經濟！英國料可提高GDP近2%

2018-05-29 09:35

影／美警盤查未成年飲酒 女子遭壓地吃沙還被打頭

2018-05-29 13:35

華郵：川普國安貿易亂刀流使盟友疏離

2018-05-29 12:03

日本雀巢 要推出新健康照護平台

2018-05-29 01:47

巴西再傳罷工 石油工會跟進

2018-05-29 00:22

義大利陷政治亂局 拖累歐洲股匯債巿

2018-05-29 03:15

川金會露曙光 美學者：中國可能邊緣化

2018-05-29 19:40

南韓中央日報：川金會可能在新加坡總統府舉行

2018-05-29 17:29

南韓當局施援造船業 蔚山列為產業危機區

2018-05-29 09:39

義大利又「政盪」 衝擊歐洲股匯

2018-05-29 00:22

影／街道變河道！洪水侵襲美馬里蘭州小城

2018-05-29 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top