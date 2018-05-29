義大利政局動盪 股市重挫3％

2018-05-29 17:31 中央社 米蘭29日綜合外電報導



米蘭股市今天早盤大跌超過3%，義大利10年期公債殖利率比起德國同期公債殖利率高出300個基點，反映出投資人對歐元區可能再度爆發危機的憂慮。

義大利民粹派政黨聯合組織政府的計畫在週末破局，最快可能9月重新舉行國會大選，已持續近3個月的政治不確定局面將延續，造成金融市場動盪不安。