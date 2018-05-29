歐盟提案禁10種塑膠製品 業者批評聲起

2018-05-29 14:33 中央社 布魯塞爾29日綜合外電報導



歐洲聯盟執行委員會昨天提案，禁用棉花棒、吸管、餐具等一次性塑膠製品，將淨化海洋的重擔加諸製造業身上，引發塑膠業者批評。

美國有線電視財經新聞網（CNN Money）網站報導，歐洲海域和海灘上的廢棄物有7成是塑膠垃圾，歐盟執委會希望禁止10種一次性塑膠製品，包括塑膠盤和飲料攪拌棒。

歐盟執委會不只提議禁用塑膠製品，還要塑膠製造業者分擔垃圾處理和清理成本，而且歐盟會員國必須在2025年前，讓寶特瓶回收率達到90%。

歐盟執委會預估，一旦2030年全面落實這些規定，業者每年成本可能超過30億歐元（約新台幣1058億元）。但也可能每年為消費者省下約65億歐元（約新台幣2293億元）、創造3萬個就業機會，以及避免220億歐元（約新台幣7759億元）環境損害和清理成本。

歐洲環保組織聯盟「反思塑膠聯盟」（Rethink Plastic Alliance）稱這次的提案「朝解決塑膠汙染邁出一大步」，但也批評其中發現一些缺點，例如未對歐盟國家設定減用塑膠杯和食物容器的目標。

聯盟在聲明中說：「這恐導致各國只要有減量就可宣稱他們持續採取必要行動，不管減少幅度有多小。」

這項提案也面臨塑膠業批評聲浪。

代表塑膠製造商的「歐洲塑膠」（Plastics Europe）表示，支持提案「整體目標」，但說必須要投入更多資源在廢棄物處理上，確保妥善回收使用過的塑膠製品。聲明說「禁止塑膠製品不是解決的辦法」，還指出替代的製品也不一定更環保。

全球目前只有約14%塑膠製品被回收，再使用率遠不及其他的材料，紙張回收率可達58%，而鋼鐵回收率高達90%。

研究顯示，就重量而言，到了2050年，全球海洋中的塑膠將比魚多。

海洋累積塑膠垃圾，成了各國政府的重要政策議題，科學家警告這會影響食物鏈。路透社報導，網路期刊「科學報告」（Scientific Reports）刊登的研究估計，約7萬9000公噸、1.8兆個塑膠垃圾在太平洋形成了垃圾島，主要包括漁網、塑膠容器、包裝袋和繩索。

歐盟執委會的提案還須經過歐洲議會和歐洲理事會通過，執委會表示，希望能在2019年5月歐洲議會選舉前過關。這些規定可能需要3、4年才能落實生效。