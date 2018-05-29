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紐時：陸速准伊凡卡商標 川普就放過ZTE

2018-05-29 14:34中央社 華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普長女伊凡卡。歐新社
美國總統川普長女伊凡卡。歐新社
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中國大陸本月通過美國總統川普長女伊凡卡7個商標申請，生意含括書籍、家用器具，在此同時川普則表示要放過中興通訊（ZTE），再次引起家族企業與總統職位利益衝突質疑。

「紐約時報」報導，伊凡卡．川普（Ivanka Trump）的公司成功在中國大陸申請到商標，與川普要放過曾違反美國禁令、與伊朗及北韓做生意的中興通訊，時機點引起類似質疑，即家族企業與三軍統帥身分有無衝突，及縱使川普在安全與貿易等議題槓上北京，家族與公司靠著他的名號，仍試圖在誘人的大陸市場賺一票。

川普5月13日出人意表地宣布正與中國大陸領導人習近平合作，以拯救中興通訊的就業機會。在美方官員禁止美國企業出售晶片、軟體及其他貨品後，中興通訊即陷癱瘓。

但就在川普宣布要放過中興通訊前6天，據陸方商標有關單位資料，他們核准5項伊凡卡的商標。隨後在5月21日，陸方又授予伊凡卡在零食、香料和漂白劑的2項商標。總計伊凡卡在大陸已獲得34個商標，讓她的品牌能在世界第2大經濟體中國大陸獲利。

伊凡卡去年3月申請了6個商標，第7個商標甚至在更早的2016年5月即提出申請，陸方商標單位通常最多18個月就批准，智財專家表示，從申請到登記，這個速度算相當快。

川普本人在中國大陸更擁有超過100個商標，多名聯邦參議員已提出批評，警告這可能違反美國憲法，並給外國政府可乘之機，藉此影響川普對外政策的決定。

不過伊凡卡品牌總裁柯林（Abigail Klem）今天發表聲明，指公司進行商標保護「是正常商業行為」，尤其是在一些商標侵權猖獗的國家。

川普伊凡卡

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