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巴西卡車司機罷工步調分歧

2018-05-29 08:31中央社 聖保羅28日專電

巴西卡車司機罷工進入第8天，至少有5個罷工團體表示接受政府所提條件，但有部分卡車司機代表認為仍有其他訴求未解決，因此全國各地仍有司機繼續罷工。

昨天巴西總統泰梅爾（Michel Temer）宣布，未來60天，每公升柴油價格將調降巴西幣0.46元，制定最低運費價格表等。

總統府辦公室主任馬倫（Carlos Marun）表示，政府已經作出重大讓步，但不曉得卡車司機罷工何時結束，因為罷工領導人分散各地；為抵消對柴油的補貼，政府可能會提高其他稅收。

巴西卡車司機協會（Abcam）指出，還沒有足夠的時間讓所有卡車司機知道政府和協會達成的協議，但即使協會同意結束罷工，並非所有示威者都有相同的認知與理解。

全國卡車司機聯盟（Unicam）主席席瓦（Jose Araujo Silva）表示，很多卡車司機不曉得協議內容，既然政府已經受理他們的主要訴求，並延後調漲柴油價格60天，等於獲得初步勝利，沒有理由繼續罷工；之後，可以再和政府進一步討論其他目標。

東北部彼奧州府特雷希納（Teresina）「巴西卡車司機」運動發言人費瑞拉（Edivan Ferreira）表示，聯邦政府僅調降柴油價格還不夠，必須也調降汽油和酒精價格。

他表示，這場罷工是由獨立的卡車司機組成，背後沒有工會或協會，所以還不曉得何時結束局部封鎖高速公路和抗議行動。

罷工巴西油價

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