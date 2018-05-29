沙烏地和俄國暗示增產 油價續挫

2018-05-29 06:54 中央社 紐約28日綜合外電報導



由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯考慮增加產油，油價持續走弱，紐約原油價格出現3個多月以來最長跌勢。

根據彭博資訊，紐約市場西德州中級原油的7月期貨價格下跌1.77美元，收在每桶66.68美元。

倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格下滑1.13美元，收在每桶75.58美元。