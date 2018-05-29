親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

男子闖香閨殺女友 落網時酒醉意識不清

沙烏地和俄國暗示增產 油價續挫

2018-05-29 06:54中央社 紐約28日綜合外電報導

由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯考慮增加產油，油價持續走弱，紐約原油價格出現3個多月以來最長跌勢。

根據彭博資訊，紐約市場西德州中級原油的7月期貨價格下跌1.77美元，收在每桶66.68美元。

倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格下滑1.13美元，收在每桶75.58美元。

紐約油價俄羅斯

相關新聞

2大利空來襲 國際油價重挫2.5％

2018-05-28 23:04

法國富豪達梭辭世 享耆壽93歲

2018-05-29 02:20

菲國航空業者醞釀漲價 因燃料漲且披索跌

2018-05-29 02:01

日本雀巢 要推出新健康照護平台

2018-05-29 01:47

巴西再傳罷工 石油工會跟進

2018-05-29 00:22

簡化貨幣政策 土耳其訂新基準利率

2018-05-29 00:22

義大利又「政盪」 衝擊歐洲股匯

2018-05-29 00:22

加拿大龐巴迪 新機出爐

2018-05-28 23:19

阻印尼盾崩盤 官方擬再升息

2018-05-28 23:17

歐盟提案禁塑膠吸管 前提：替代品容易取得

2018-05-28 23:06

美學者：中國崛起 政戰首重「麻痺」西方菁英

2018-05-28 21:09

馬哈迪將重談陸資基建項目 經濟學家：取消對大馬更好

2018-05-28 18:13

「高鐵沒法讓我們賺錢」 馬來西亞決定不建

2018-05-28 17:38

卡車司機「全境封鎖」：巴西癱瘓7日的全國禁運

2018-05-28 12:18

減產限制可能放寬 分析師仍看好油價第3季站上80美元

2018-05-28 08:54

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-05-28 07:41

鋼稅豁免31日到期…美歐貿易戰 一觸即發

2018-05-28 00:42

具光謨掌樂金 得先繳9億美元遺產稅

2018-05-28 00:26

韓美重啟貿易談判 女將俞明希擔重任

2018-05-28 00:26

大師痛批…金融海賊壞了市場

2018-05-28 00:26

指數基金之父 憂ETF太投機

2018-05-28 00:26

取締短期租屋 Airbnb受傷

2018-05-28 00:23

破天荒 美星巴克明關店半天

2018-05-28 00:23

風暴襲美 沒傷到油氣生產

2018-05-28 00:18

可口可樂 首推酒精飲料

2018-05-28 00:18

百事併Bare 攻健康零食

2018-05-28 00:18

巴隆唱旺台灣科技股

2018-05-28 00:18

APEC次長論壇 促自由貿易

2018-05-28 00:18

巴西罷工延燒 財損26億美元

2018-05-28 00:18

美股強勢 可望破5月魔咒

2018-05-28 00:18

高通併恩智浦 傳陸將點頭

2018-05-27 01:36

美政府禁買中國監控設備

2018-05-27 01:36

保護主義惹禍 全球貿易量連二跌

2018-05-27 01:36

歐盟攻車用電池 要追趕中美

2018-05-27 00:20

特斯拉Model 3產量拚倍增

2018-05-27 00:20

沙俄研議增產 油價大跌4%

2018-05-27 00:20

美就業本周將報喜

2018-05-27 00:17

颶風早到 墨西哥灣備戰

2018-05-27 00:17

義西政盪 歐洲股匯傳災情

2018-05-27 00:17
看更多

熱門文章

搭機身上64萬現金不翼而飛 全被鄰座陸客藏屁股下

2018-05-28 10:25

英文太差凍未條？美飛行教練綁架中國學生送回國

2018-05-28 09:15

「高鐵沒法讓我們賺錢」 馬來西亞決定不建

2018-05-28 17:38

哈利王子婚前與前女友講電話！七年情講到淚崩

2018-05-28 13:30

伊凡卡貼與2歲兒溫馨依偎美照 網友不讚反批

2018-05-28 08:16

蜘蛛人是你？法男30秒爬牆上四樓 勇救懸掛4歲娃

2018-05-28 08:47

意圖詐領保險金和小三走天涯 狠夫割斷妻跳傘繩

2018-05-28 15:20

「巴黎蜘蛛人」神勇救人獲法國籍 總統也安排好工作

2018-05-28 17:25

是男的還女的穿高跟鞋？ 情侶擁抱照讓網友傻傻分不清！

2018-05-28 22:10

南韓國會打臉文在寅 不支持板門店宣言

2018-05-28 21:30

影／海膽氾濫啃食澳洲海岸線 陸網友：幫你吃光光

2018-05-28 17:46

巴黎4歲童驚險掛陽台 馬利移民徒手營救

2018-05-28 09:28

影／蜘蛛人神救援！英勇男攀外牆到5樓救受困童

2018-05-28 12:32

丹麥將強制穆斯林1歲幼兒 學習過耶誕節

2018-05-28 22:34

韓航董娘因施暴接受偵訊 低頭鞠躬道歉

2018-05-28 11:54

美學者：中國崛起 政戰首重「麻痺」西方菁英

2018-05-28 21:09

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-05-28 07:41

馬哈迪將重談陸資基建項目 經濟學家：取消對大馬更好

2018-05-28 18:13

紐西蘭擬撲殺15萬頭牛 終結致病細菌

2018-05-28 17:50

還沒上任就下台！義大利內定新總理放棄組新政府

2018-05-28 10:29

法國富豪達梭辭世 享耆壽93歲

2018-05-29 02:20

2大戰略考量 美促陸簽長約

2018-05-28 22:43

川金會開不開？川普一周三變 全球吃驚

2018-05-28 16:41

文在寅6月12日前後可能加入川金會 舉行三方會談

2018-05-28 11:07

夏威夷火山熔岩流竄 覆蓋電廠地熱井

2018-05-28 19:00

歐盟提案禁塑膠吸管 前提：替代品容易取得

2018-05-28 23:06

不加起士照收費 麥當勞遭索賠500萬

2018-05-28 12:43

2大利空來襲 國際油價重挫2.5％

2018-05-28 23:04

做男做女都不對 荷蘭法院允許性別登記為「非男非女」

2018-05-28 21:58

日九旬老嫗開車撞人 1死5輕重傷

2018-05-28 19:12

影／英國逢大雷雨 24小時內降下逾6.4萬次落雷

2018-05-28 13:09

影／義大利新內閣「胎死腹中」總統面臨彈劾聲浪

2018-05-28 18:15

十名中國留學生 旅館前射仿真槍遭警包圍上銬

2018-05-28 14:36

金正恩抵星人潮爭自拍 原來只是分身

2018-05-28 12:45

民粹泡湯？ 義準總理未上任就下台

2018-05-28 14:31

前CIA局長：北韓做好功課 川普卻還沒有

2018-05-28 18:21

夏威夷火山霧靄西飄3700公里 籠罩馬紹爾群島

2018-05-28 12:04

搶救川金會 金正恩身段軟了為哪樁？

2018-05-28 18:00

川金會的背後 少不了中國那隻手

2018-05-28 18:23

鋪路川金會 美國與北韓在板門店協商3天

2018-05-28 09:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top