國際油價雙利空 重挫逾2.5％

2018-05-29 00:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



沙烏地阿拉伯與俄羅斯表示可能增加原油供應，加上美國增產未見減弱跡象，國際油價28日重挫逾2.5%，紐約原油已連續第五天走跌，寫下近四個月最長跌勢。

布侖特7月原油期貨28日盤中跌2.55%至74.49美元。西德州中級原油7月期貨盤中也大跌逾3%至每桶65.80美元。該期貨上周五收跌2.83%，是去年7月5日以來的最大跌幅。

儘管美國產量創紀錄，但OPEC及其合作夥伴據傳已清除市場過剩的原油，投資人正在觀望沙國與俄國會否在未與其他產油國找出妥協方案的情況下，逕行執行其增產計畫。

沙、俄兩國在產量立場上的轉變，已為6月維也納OPEC會議的緊張氣氛埋下伏筆。因為幾個產油國官員表示，不贊同提高產量，並預期下次集會時將難以達成共識。花旗集團駐紐約商品研究部門主管摩斯說：「這可能是一場充滿爭論的會議。」

問題癥結在於，沙、俄兩國提議增產以彌補伊、委兩成員國的產量損失，但其他國家從產量上限鬆綁中得不到任何好處 ，且若油價繼續走跌，將蒙受很大損失。樂天證券公司商品分析師吉田智說，來自OPEC與俄羅斯的最新信號，冷卻市場對該集團減產的預期，「假如OPEC及非OPEC產油國在6月會議上決定維持減產至12月，就會紓緩投資人的不安，油價可能回升」。