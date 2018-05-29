義大利又「政盪」 衝擊歐洲股匯

義大利總統馬塔雷拉（左）與內定總理柯塔瑞利。 （法新社） 分享 facebook 義大利政局再陷動盪，總統馬塔雷拉在拒絕由「疑歐派」健將薩佛納出任財長、使民粹政黨未能籌組聯合政府後，已任命經濟學家柯塔瑞利（Carlo Cottarelli）籌組看守內閣，最快秋季再度改選國會。最新發展衝擊市場信心，歐洲股匯市28日盤中挫跌。

馬塔雷拉拒絕薩佛納出任財長後，原先的內定總理孔蒂未上任就先提辭呈，放棄組閣。民粹政府遭封殺一度帶動歐洲股匯市28日早盤齊升，但「擁歐派」總統拒絕「疑歐派」出任財長，將使政局對立加深，行情因而全面逆轉。

馬塔雷拉已授權曾任國際貨幣基金執行理事的柯塔瑞利，另組技術官僚內閣，負責改選國會與通過新年度預算事宜；選舉將於9月與明年1月初之間舉行。由於柯塔瑞利不可能通過國會的信任投票，因此權力有限，且總統介入政局，將引發憲政危機，在重新選舉前將出現長達數月的政治對抗。

兩大民粹政黨都強烈譴責總統越權。經濟學家指出，馬塔雷拉雖暫時阻止義國與歐盟對抗，卻可能讓民粹政黨在下次選舉擁有更強聲勢，國會改選甚至可能演變成義大利的脫歐公投。

歐洲股匯28日盤中翻黑，道瓊歐洲Stoxx 600指數跌0.3%，義國富時MIB指數重挫2.1%，歐元兌美元也貶值0.3%，報1歐元兌1.1617美元。