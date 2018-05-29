美施壓大陸 促簽採購長約

2018-05-29 00:21 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



美國正施壓中國簽署採購美國農產品和能源商品的長期合約，作為美中更廣泛貿易協議、以縮減美中貿易逆差的一環，美國商務部長羅斯本周末訪中時，預料將討論中國可改向美國購買的產品清單。

金融時報報導，美國商務部長羅斯6月2至4日造訪北京時，將與中國官員將討論一份目前中國從其他國家採購、但可改向美國購買的產品清單。北京當局本月已提出一份相關清單。

羅斯預料將聚焦於中國可改從美國進口的原油、煉油產品、液化天然氣（LNG）等大宗商品，以及牛肉、家禽、黃豆等農產品。知情人士透露，美國推動針對個別產品逐一簽訂長期合約，已避免最終貿易協定受到太平洋兩岸政治壓力影響，且日後即便中國反對美國總統川普對敏感問題的發言，也較無法取消採購，更能彰顯川普取得長期成果。

美國談判代表也希望中國取消配額、修改法令，例如解除過去禽流感爆發時對美國家禽進口施加的限制措施，從而使美國對中國的農產品出口擴增一倍。