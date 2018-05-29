簡化貨幣政策 土耳其訂新基準利率

2018-05-29 00:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



土耳其中央銀行28日表示，決定完成簡化貨幣政策流程，以7天期附買回利率（repo rate）為新基準利率，並將此利率設定在與目前融資利率相同的16.5%。土耳其股、匯、債市28日盤中應聲大漲。

根據央行發布的聲明，新操作架構將在6月1日生效，而隔夜借款與貸款利率分別設定在7天期附買回利率的上下150個基點。多年來土國央行一直依賴一套複雜的多重利率體系，經濟學家批評這套體系使貨幣政策較不具預測性。目前7天期附買回利率為8%，且央行自2017年1月以來就不以此利率為主要融資利率。

土耳其里拉兌美元28日盤中勁升3.53%至4.5604里拉，升幅為近三年最大。公債也大漲，走勢與價格背離的10年期公債殖利率急跌46個基點至14.22%。股市大盤的伊斯坦堡交易所100指數盤中勁揚逾2.9%至106,251.78點。

全球證券公司（Global Securities）的卡爾京等分析師在研究報告中說，這項變革將有助於說服市場相信央行的「政策獨立性以及會做更多事情的承諾」。

央行總裁塞丁卡亞（Murat Cetinkaya）與副總理西姆謝克（Mehmet Simsek）計劃28、29日兩天在倫敦與投資人會面。在美元升值、兩位數通膨率與預算赤字持續擴大等疑慮的衝擊下，里拉兌美元上周重挫4.7%，為金融危機以來的單周最大貶幅。