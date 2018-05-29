印尼升息有譜 股匯衝

2018-05-29 00:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 李孟宗 ／綜合外電



印尼央行將於30日提前召開決策會議，市場普遍預期，新任央行總裁瓦吉耶（Perry Warjiyo）屆時將宣布升息1碼，為兩周來第二度調升基準利率，以阻止印尼盾貶勢。市場認為央行再次升息將有助穩定局勢，印尼股匯市28日盤中大漲。

瓦吉耶在24日宣誓就任的一天後就宣布，貨幣政策委員會將於30日集會，約較下次例會提前一個月。他28日更說，短期重點為穩定印尼盾，貨幣政策將以確保匯率穩定為優先，利率政策將「更加防患未然且領先趨勢」，暗示30日將調升基準的7天期附賣回利率1碼至4.75%。

他說，此次臨時會議是要搶在美國聯準會（Fed）6月14日宣布決策前先擬妥對策。印尼央行的例行決策會議原訂於Fed決策後兩周的28日召開。

路透與彭博資訊訪調的多數分析師和經濟學家也預期央行30日將升息1碼，印尼盾兌美元在雅加達匯市28日盤中升值1%至13,975印尼盾兌1美元，股市大盤雅加達綜合指數也收漲1.6%。

經濟學家指出，瓦吉耶的發言顯示，他領導的印尼央行政策方向將很明確，再次升息也可望穩定局勢，支撐投資人對印尼資產的信心，但長期來說，美元可能持續升值，繼續對新興貨幣造成壓力。

彭博經濟學家也預期，印尼央行6月將再度升息。

如同阿根廷、土耳其等新興市場的央行，印尼央行也加緊行動以阻止美國利率上揚及美元升值所引發的全球貨幣崩跌與資金外流。印尼央行17日已升息1碼，是2014年11月來首次升息，以穩定印尼盾並阻止資金外流。