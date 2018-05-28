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吸引外資 杜特蒂簽署新法簡化經商程序

2018-05-28 23:09中央社 馬尼拉28日專電

菲律賓全球競爭力下滑之際，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天簽署法令，簡化在菲國經商的程序，希望吸引更多外商來菲投資。

杜特蒂今天在馬拉坎南宮簽署第11032號共和國法令，即「經商簡便暨有效提供政府服務法」，參議院議長索托（Vicente Sotto III）與眾議院議長阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）在場觀禮。

「馬拉坎南宮廣播暨電視機構」（RTVM）直播簽署過程。

第11032號共和國法令修改了「2007年反繁文縟節法」，目標是讓經商程序更簡便及有效率。

杜特蒂說，他希望新的法令可以「解決菲國政府部門長久以來的繁文縟節問題，讓人民可以免於浪費太多時間」。

根據瑞士洛桑國際管理學院（IMD）最近公布的2018世界競爭力報告，菲律賓整體競爭力在受評量的63個經濟體中排名第50，退步9名，是過去10年來最大跌幅。

新法規定，政府機構必須在3個工作天內辦完一般經商申辦程序，較複雜的投資可於7天內走完流程，高度技術性投資則需在20個工作天內完成。

政府還將設置單一窗口、單一整合表格，讓投資人或創業者不必再像過去一樣，在多個政府機構之間奔波；地方政府部門要設置商業許可證自動化及電子化系統。

此外，在申請經商許可的初步評估階段，政府人員不得與商家直接接觸，以消除索賄及貪汙等情況；資訊暨通信科技部（DICT）將設立中央網站，接收所有經商申請及資料庫，供承辦機構查核申請人之用。

杜特蒂菲律賓瑞士

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