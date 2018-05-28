歐盟提案禁塑膠吸管 前提：替代品容易取得

2018-05-28 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



歐盟為了減少海洋的塑膠垃圾，提案禁用塑膠製品，如棉花棒、吸管、攪拌棒、氣球桿等。

歐盟執委會表示，用意是要在未來數十年內，將海洋十大種類的垃圾減少一半，並避免估計達2500億美元的環境損害。

歐盟執委會副主席提默曼斯說，不會在短時間內全面禁用塑膠器具，但會在技術上可行時，逐步採取行動，讓這些器具逐漸換成用永續材料製作。

提默曼斯說：「你還是可以像以前一樣野餐、喝雞尾酒、掏耳朵。」他還另外提案，規定汙染者付費。