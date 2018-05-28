美控中強迫企業轉移技術 中方：毫無根據

2018-05-28 22:24 中央社 日內瓦28日綜合外電報導



中國當局今天向世界貿易組織（WTO）爭端解決機構表示，美國政府指控北京當局，強迫美國企業要轉移技術才能在中國做生意，這是毫無根據的說法。

路透社報導，中國駐WTO代表團大使張向晨表示：「根據美國的觀點，中國透過要求成立合資事業、限制外商持股以及行政審核程序，迫使美國企業轉移技術。」

他說：「但事實是，這些監管措施並不需要外國企業轉移技術。」