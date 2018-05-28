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陸生來台學士名額剩800個 大學校長：陸方有凌辱之意

北市商總訪印度找商機 盼創雙贏

2018-05-28 21:57中央社 新德里28日專電

台北市商業總會今天訪問印度新德里，理事長王應傑表示，印度商機無限，組團是帶會員尋找新南向機會，創造台商與印度雙贏。

王應傑和北市商總理監事幹部及旗下多個公會理事長共17人，今天拜會駐印度代表處。駐印度代表田中光向訪團介紹印度投資環境，及台印關係發展、合作與未來展望。

田中光鼓勵北市商總會員盡早來印度投資，只要肯花時間、下功夫分析市場，印度絕對是讓台商賺錢的投資地點。

田中光介紹印度總理莫迪（Narendra Modi）上台後多項經貿政策，鼓勵外資，莫迪的「東進」（ActEast）政策與台灣的新南向政策相輔相成。

田中光除鼓勵台商應把握時機到印度投資，也建議台商最好以國家隊的方式一起把市場占下，再來分配。

田中光提到台商中最瞭解印度的東元集團會長黃茂雄，他旗下的世正開發公司已取得班加羅爾（Bangalore）土地，準備開發工業園區，可望成為台灣資通訊產業首個在印度的產業聚落。最懂印度的黃茂雄已做投資決策，代表現在是投資印度的好時機。

王應傑表示，北市商總旗下有130多個公會，會員們分散在世界會賺錢的地方經營事業，這次除配合政府新南向政策外，也帶會員到新南向國家印度尋找商機。

他指出，以中國大陸為例，40年前去大陸投資的台商都賺了錢，印度現在就像當年的大陸，台商可把40年前幫助大陸改革開放與經濟起飛的經驗移植到印度，雙方可互利雙贏。

印度台商王應傑

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