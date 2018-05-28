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油價續跌拖累能源股 川金會激勵亞股收高

2018-05-28 20:17中央社 香港28日綜合外電報導

油價應聲繼續走跌，拖累今天亞洲能源類股。路透
油價應聲繼續走跌，拖累今天亞洲能源類股。路透
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沙烏地阿拉伯和俄羅斯表示可能提高石油產量，油價應聲繼續走跌，拖累今天亞洲能源類股。但跡象顯示美國總統川普和北韓領袖金正恩的峰會可望恢復，提供亞股支撐。

法新社報導，沙烏地阿拉伯石油部長法勒（Khaledal-Faleh）25日表示，為防範發生任何供應衝擊，沙國可能在今年下半年增產石油。

俄羅斯石油部長諾瓦克（Alexander Novak）也說，他們曾討論為期2年的原油減產協議，石油輸出國家組織（OPEC）和參與協議的其他國家6月可能討論提高產油上限。

布倫特原油價格25日應聲下挫3%，西德州中級原油更重挫4%。兩種油價今天在亞洲市場都再跌逾1%，引發亞洲能源類股顯著下滑。

其中伍德塞德石油公司（Woodside Petroleum）在雪梨股市重挫3.5%，國際石油開發帝石公司（Inpex）在東京股市下挫2.6%，中國海洋石油（CNOOC）在香港股市下跌0.9%。

另一方面，川普24日取消「川金會」，24小時後態度似乎大逆轉。他昨天又在推特發文表示，美國團隊「已抵達北韓，為峰會做準備。」這使得投資人再度期待峰會成真，亞股大盤普遍應聲走揚。

東京和新加坡股市今天皆收高0.1%，香港和首爾股市收盤更雙雙上揚0.7%，威靈頓、雅加達和台北股市也全都收紅。不過，雪梨股市今天收盤下滑0.5%，上海股市收低0.2%。

油價俄羅斯北韓

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