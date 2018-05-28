英文太差凍未條？美飛行教練綁架中國學生送回國

2018-05-28 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張玉琴 ╱即時報導



北加州一家飛行教練和其助理涉嫌綁架該校中國學生石天樹（Tianshu Shi，以下均音譯），打算將他送回中國，石天樹打電話給上海的弟弟，弟弟報警後，警方在機場將三人攔下，逮捕了兩名綁架嫌犯。消息披露後，該校另一名中國學生張勲毅（Zhang Xun Yi）出面表示， 他也曾遭該校經理威脅遣返回國。

加州瑞定市（Redding）警局指出，石天樹的弟弟傅百瀚（Baihan Fu）報案聲稱，石天樹25日早上告訴他，有人到他公寓帶走他，企圖綁架。

涉嫌綁架的麥康基（Jonathan McConkey）是位駕駛員和IASCO飛行訓練學校教練，他和助理凱西‧赫瑟（Kelsi Hoser）被控綁架未遂，警方說，兩人到石天樹寓所，企圖把石天樹「送回中國」，被他拒絕，麥康基隨即痛毆他，並恫嚇說，如果他不跟他們走，就對他施暴。警方說：「石天樹擔心自己人身安危，最後只好依從，被送到瑞定市立機場，準備被送回中國。」

警方在機場找到三人，逮捕了麥康基和赫瑟，兩人被控共謀綁架。警方未說明，嫌犯企圖遣返石天樹的原因。

華盛頓郵報報導，IASCO飛行學校有數十名中國學生，他們都持有學生簽證。KRCR新聞台指出，該校與中國民航當局簽有訓練飛行駕駛的合約，21歲的石天樹顯然是受訓學員之一。石天樹表示，他是透過中國民航大學參加這項訓練課程，持有M-1簽證，他的簽證有效期為一年，中國民航大學付給IASCO的每人學費約7萬美元。

石天樹告訴「探照燈紀錄報」，他來美國約七個月，和另外幾名飛行學校學員住在瑞定市公寓，麥康基和赫瑟到這所公寓找他，兩人先於24日晚上出現在他公寓，命令他收拾行李，以便在破曉時飛往中國。石天樹回說：「我沒有收到任何來自中國的文件。 」

石天樹說，麥康基兩人沒有解釋，要他離開美國的原因，但他指出，兩個月前，他曾被禁止飛行，他猜測，他的英語能力不行可能是問題所在。

去年與此案無關的一宗聯邦訴訟指出，一名前飛行教練指稱，許多IASCO學校的中國學生不諳英語，無法確保安全飛行，曾有一人因誤解教練指示，幾乎撞上另一架飛機。但這宗訴訟案發生於石天樹受訓之前，訴狀內也未提及麥康基或赫瑟的名字。48歲的麥康基據稱是該校經理。

從石天樹錄下與嫌犯的對話顯示，一名女子交雜著英語和華語說：「你如果不能說英語，就不能待在這裡。」接著一名男子說：「你懂不懂『由我羈押』是什麼意思，它的意思是我可以強制驅離你，如果你想讓警察拿槍押解你，我可以讓你如願，你給我現在就滾。」該男子罵聲不絕，並威脅要打斷石天樹的手。