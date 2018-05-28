親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

這位屏東司機竟知全村提款密碼！ 還看盡生老病死

NBA直播／綠衫軍與騎士G7決死戰 搶總冠軍賽門票

英文太差凍未條？美飛行教練綁架中國學生送回國

2018-05-28 09:15聯合報 記者張玉琴╱即時報導

北加州一家飛行教練和其助理涉嫌綁架該校中國學生石天樹（Tianshu Shi，以下均音譯），打算將他送回中國，石天樹打電話給上海的弟弟，弟弟報警後，警方在機場將三人攔下，逮捕了兩名綁架嫌犯。消息披露後，該校另一名中國學生張勲毅（Zhang Xun Yi）出面表示， 他也曾遭該校經理威脅遣返回國。

加州瑞定市（Redding）警局指出，石天樹的弟弟傅百瀚（Baihan Fu）報案聲稱，石天樹25日早上告訴他，有人到他公寓帶走他，企圖綁架。

涉嫌綁架的麥康基（Jonathan McConkey）是位駕駛員和IASCO飛行訓練學校教練，他和助理凱西‧赫瑟（Kelsi Hoser）被控綁架未遂，警方說，兩人到石天樹寓所，企圖把石天樹「送回中國」，被他拒絕，麥康基隨即痛毆他，並恫嚇說，如果他不跟他們走，就對他施暴。警方說：「石天樹擔心自己人身安危，最後只好依從，被送到瑞定市立機場，準備被送回中國。」

警方在機場找到三人，逮捕了麥康基和赫瑟，兩人被控共謀綁架。警方未說明，嫌犯企圖遣返石天樹的原因。

華盛頓郵報報導，IASCO飛行學校有數十名中國學生，他們都持有學生簽證。KRCR新聞台指出，該校與中國民航當局簽有訓練飛行駕駛的合約，21歲的石天樹顯然是受訓學員之一。石天樹表示，他是透過中國民航大學參加這項訓練課程，持有M-1簽證，他的簽證有效期為一年，中國民航大學付給IASCO的每人學費約7萬美元。

石天樹告訴「探照燈紀錄報」，他來美國約七個月，和另外幾名飛行學校學員住在瑞定市公寓，麥康基和赫瑟到這所公寓找他，兩人先於24日晚上出現在他公寓，命令他收拾行李，以便在破曉時飛往中國。石天樹回說：「我沒有收到任何來自中國的文件。 」

石天樹說，麥康基兩人沒有解釋，要他離開美國的原因，但他指出，兩個月前，他曾被禁止飛行，他猜測，他的英語能力不行可能是問題所在。

去年與此案無關的一宗聯邦訴訟指出，一名前飛行教練指稱，許多IASCO學校的中國學生不諳英語，無法確保安全飛行，曾有一人因誤解教練指示，幾乎撞上另一架飛機。但這宗訴訟案發生於石天樹受訓之前，訴狀內也未提及麥康基或赫瑟的名字。48歲的麥康基據稱是該校經理。

從石天樹錄下與嫌犯的對話顯示，一名女子交雜著英語和華語說：「你如果不能說英語，就不能待在這裡。」接著一名男子說：「你懂不懂『由我羈押』是什麼意思，它的意思是我可以強制驅離你，如果你想讓警察拿槍押解你，我可以讓你如願，你給我現在就滾。」該男子罵聲不絕，並威脅要打斷石天樹的手。

該校另一中國學員張勲毅指出，三周前，他只是輕微違規，該校經理竟威脅他，要把他送回國。

北加州一家飛行教練和其助理涉嫌綁架該校一名中國學生。路透
北加州一家飛行教練和其助理涉嫌綁架該校一名中國學生。路透
分享

綁架機場簽證

相關新聞

巴西罷工延燒 財損26億美元

2018-05-28 00:18

美股強勢 可望破5月魔咒

2018-05-28 00:18

風暴襲美 沒傷到油氣生產

2018-05-28 00:18

鋼稅豁免31日到期…美歐貿易戰 一觸即發

2018-05-28 00:42

美股淡季？ 期中選舉年破魔咒

2018-05-28 00:33

具光謨掌樂金 得先繳9億美元遺產稅

2018-05-28 00:26

韓美重啟貿易談判 女將俞明希擔重任

2018-05-28 00:26

大師痛批…金融海賊壞了市場

2018-05-28 00:26

指數基金之父 憂ETF太投機

2018-05-28 00:26

取締短期租屋 Airbnb受傷

2018-05-28 00:23

破天荒 美星巴克明關店半天

2018-05-28 00:23

可口可樂 首推酒精飲料

2018-05-28 00:18

百事併Bare 攻健康零食

2018-05-28 00:18

巴隆唱旺台灣科技股

2018-05-28 00:18

APEC次長論壇 促自由貿易

2018-05-28 00:18

減產限制可能放寬 分析師仍看好油價第3季站上80美元

2018-05-28 08:54

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-05-28 07:41

台灣購買力平價人均GDP全球第19 領先日韓

2018-05-27 18:59

國際財經未來一周市場展望

2018-05-27 13:10

澳洲豬肉供過於求 豬農考慮撲殺

2018-05-27 13:10

體驗經濟當道 英婦女減購衣服寧願上pub

2018-05-27 13:10

打破132年歷史 可口可樂賣酒囉！

2018-05-27 13:10

第五度抓谷歌安全漏洞獲獎！ 青少年爽領109萬元

2018-05-27 13:00

澳洲豬肉供過於求 豬農無奈考慮撲殺豬隻

2018-05-27 10:04

可口可樂賣酒囉！氣泡酒「檸檬堂」明天日本開賣

2018-05-27 09:13

高通併恩智浦 傳陸將點頭

2018-05-27 01:36

保護主義惹禍 全球貿易量連二跌

2018-05-27 01:36

美政府禁買中國監控設備

2018-05-27 01:36

歐盟攻車用電池 要追趕中美

2018-05-27 00:20

特斯拉Model 3產量拚倍增

2018-05-27 00:20

沙俄研議增產 油價大跌4%

2018-05-27 00:20

美就業本周將報喜

2018-05-27 00:17

颶風早到 墨西哥灣備戰

2018-05-27 00:17

義西政盪 歐洲股匯傳災情

2018-05-27 00:17

ECB結束購債決心不變

2018-05-27 00:17

酪梨大跌 帶動消費

2018-05-26 00:02

挪威鮭魚 攀新高價

2018-05-26 00:02

美上月耐久財訂單 減1.7%

2018-05-26 00:02

馬士基成本增 調高運費

2018-05-26 00:02
看更多

熱門文章

川普給金正恩的信錯誤連篇 網友改得滿江紅

2018-05-27 18:23

第五度抓谷歌安全漏洞獲獎！ 青少年爽領109萬元

2018-05-27 13:00

從300名到獲頒西點榮譽生 王謙愛盼有機會駐台

2018-05-27 14:20

不再是啞裔！ 西點軍校畢典 華裔二代成績優異寫榮耀

2018-05-27 14:11

金正恩三會習近平？ 幕僚現身北京、東北鐵路停駛引揣測

2018-05-27 10:15

你孤獨嗎？ 洛杉磯「遛人」一小時900元大受歡迎

2018-05-27 14:52

美2戰艦駛近中國南海島嶼 恐觸怒中國

2018-05-27 17:48

三年的雨一天下完 阿曼葉門6死30失蹤

2018-05-27 19:12

印加人從哪裡來 秘魯科學家分析DNA溯源

2018-05-27 19:14

青瓦台公布文金二會短片 BBC：像是好萊塢電影！

2018-05-27 09:36

3年雨量1天下完 阿曼葉門11死

2018-05-28 00:31

尷尬！ 川普罵紐時製造假新聞 消息來源是白宮官員

2018-05-27 12:19

台灣購買力平價人均GDP全球第19 領先日韓

2018-05-27 18:59

北韓：不求美國經援 是美國有求於我

2018-05-27 15:53

退休英文老師 糾正川普回函文法錯誤

2018-05-27 13:34

川普三次髮夾彎…白宫鷹鴿官員鬧歧見

2018-05-28 00:20

加國皇家銀行 標註台灣是中國一部分

2018-05-27 12:29

華郵：美國官員跨越兩韓邊界 到北韓討論川金會

2018-05-27 22:03

一瓶葡萄酒368萬！ 法國1774年黃酒拍賣價創新高紀錄

2018-05-27 14:22

伊凡卡貼與2歲兒溫馨依偎美照 網友不讚反批

2018-05-28 08:16

北韓高官現身北京 引發3度金習會揣測

2018-05-27 22:20

太爺爺是武舉人 彭子維成就軍人夢

2018-05-27 14:50

川金會似復活 北韓盼簽互不侵犯承諾

2018-05-27 14:43

夏威夷火山不斷噴發 更多居民被迫撤離

2018-05-27 10:47

澳洲豬肉供過於求 豬農無奈考慮撲殺豬隻

2018-05-27 10:04

英文太差凍未條？美飛行教練綁架中國學生送回國

2018-05-28 09:15

文在寅：金正恩主動提文金二會 川金會必須成功

2018-05-27 09:47

種族歧視惹議 全美星巴克將歇業半天再教育

2018-05-27 16:45

搶救6月12日川金會！ 兩韓竭力合作 川普稱計畫未變

2018-05-27 12:16

三巨頭不同調！ 龐培歐、馬提斯挺川金會 波頓看衰

2018-05-27 12:28

紐時：為救經濟和政權 金正恩力保川金會

2018-05-27 21:26

加拿大皇家銀行標註台灣為中國一省 外交部要求更正

2018-05-27 16:39

從天而降的女孩被宣告癱瘓 18個月跨出新人生

2018-05-27 13:29

巴西罷工延燒 財損26億美元

2018-05-28 00:18

蜘蛛人是你？法男30秒爬牆上四樓 勇救懸掛4歲娃

2018-05-28 08:47

19歲大提琴家 哈利婚禮上爆紅

2018-05-27 13:29

第4位登月者 太空人艾倫畢恩病逝

2018-05-27 12:56

落雷兩萬次 倫敦機場航班大亂

2018-05-27 18:46

南韓史上首例 變裝皇后上街頭遊行

2018-05-27 19:42

打破132年歷史 可口可樂賣酒囉！

2018-05-27 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top