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台股ADR上周五漲跌互見 日月光漲2.3%

2018-05-28 07:21經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

台灣企業上周五在美國交易的美國存託憑證（ADR）漲跌互見，日月光漲2.3%，友達跌0.7%。

美股三大指數上周五收跌，道瓊工業指數跌58.67或0.24%，報24,753.09點。

台灣加權股價指數上周五微跌5.37點或0.05%，收10,942.30點。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光控股 ASX 5.24 +2.34

友達 AUO 4.22 -0.71

中華電 CHT 36.77 +0.15

台積電 TSM 39.30 +0.08

聯電 UMC 2.70 -0.00

資料來源：路透

台股台積電美股

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