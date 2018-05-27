南韓要求銀行下半年採更嚴格房貸規定

2018-05-27 23:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



南韓官員27日表示，政府為了抑制家庭債務，要求國內所有銀行業者下半年採取更嚴格的房貸規定。南韓金融服務委員會（FSC）表示，上周五金融監管機關、銀行業高階主管及其他金融機構在一場會議中做出上述決定。

南韓央行的初步數據顯示，第1季未償還家庭債務的規模躍增至1,468兆韓元（1.36兆美元），較一年前成長8%，寫下歷年來最高紀錄。雖然家庭信貸成長已經連五季放緩，但各種風險因素依然存在，央行升息可能增加貸款人的債務負擔。