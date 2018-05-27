微軟傳正打造能辨識偏見的工具

2018-05-27 22:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



MIT科技評論指出，微軟正在打造一項工具，能自動辨識不同人工智慧（AI）演算法中的偏見。

微軟的工具可能可以協助企業在使用AI時，不會在無意間歧視特定族群。

正在研發偏見偵測面板的微軟資深研究員卡露納（Rich Caruna）指出，儘管微軟的新工具可能不會消除可能進到機器學習模型中的偏見問題，仍能協助AI研究員辨識更多不公平的例子，「我們當然無法預期它有完美的表現，因為總是有一些偏見未被偵測到，或是無法被消除，但我們的目標是盡量做到最好」。

隨著愈來愈多消費者運用這些演算法進行重要決定，偏見問題將更加重要。