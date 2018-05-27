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美2戰艦駛近中國南海島嶼 恐觸怒中國

2018-05-27 17:48聯合報 記者王麗娟╱即時報導

美國2名官員說， 美國兩艘戰艦「希金斯號」驅逐艦和「安提坦號」巡洋艦27日駛近中國聲稱擁有主權的南海島嶼，此舉可能觸怒中國，特別是美國總統川普正就北韓問題尋求大陸持續合作之際。

路透報導，匿名的美國官員表示，兩艦駛進到西沙群島十二海里以內。兩艦當時在西沙群島的趙述島、東島、中建島、永興島附近執行機動操作。

「希金斯號」驅逐艦。圖擷自news.com.au
「希金斯號」驅逐艦。圖擷自news.com.au
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西沙群島南海北韓

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