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南韓首季經濟成長1.1% OECD成員國位居第五

2018-05-27 16:20經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

經濟合作暨發展組織（OECD）27日發布的數據顯示，南韓第1季經濟成長率較前季成長1.1%，在OECD成員國中位居第五，僅次於拉脫維亞的1.7%、波蘭的1.6%以及匈牙利與智利的1.2%，OECD成員國首季經濟平均成長0.5%。

專家表示，考量國際油價走高、內需疲軟等負面因素，未來南韓經濟是否能持續有如此搶眼的表現，局勢依然不明朗。3月南韓的OECD綜合領先指標為99.6，連三個月低於100關卡，低於100顯示經濟減速。

南韓波蘭智利

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