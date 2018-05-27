澳洲豬肉供過於求 豬農無奈考慮撲殺豬隻

2018-05-27 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



澳洲豬肉供過於求，導致許多豬農一年半來不得不以低於生產成本的價錢經營，這些豬農考慮撲殺這些賣不掉的豬。

南澳廷蒂納拉的豬農海德（David Head）沒能和買家簽到養豬合約，得面臨兩個悲慘的選擇，一是以低於生產成本的價格出售，二是撲殺這些豬隻。

海德表示：「到了賣豬那周時，有很多豬農要繼續養賣不掉的豬，他們必須養這些豬，然後找辦法支持下去。我還沒聽到有人將豬安樂死，但情況若未改善就有可能發生。」

問題在於澳洲豬的成長速度超越需求，全國豬農平均每養一隻豬就損失50美元（約台幣1500元）。

澳洲猪肉有限公司（APL）執行長史賓瑟（Andrew Spencer）表示：「我們有很多生產商的豬賣到很差的價錢，有些人的豬甚至完全賣不出去，因為他們找不到市場，他們也找不到出路。」

新南威爾斯州福布斯的豬農艾瑪‧巴柯斯特（Emma Baxter）表示，如果情況未獲改善，她的家人考慮放棄這些豬。穀物豬飼料的需求很高加上某些州出現乾旱，加重養豬的成本。

巴柯斯特說：「這真是艱難的抉擇，我們想過把豬舍關閉。」她說家人喜歡這些動物所以繼續待在這行，但是「你忘了自己的錢慢慢損失，這不是可行辦法。」

雖然澳洲豬肉的需求慢慢增加卻仍舊不夠快，未能緩解養豬戶的壓力。有些豬農認為，被製成加工肉品的進口豬造成一部份的問題。

澳洲聯邦農業部表示，根據澳洲農業資源經濟科學局（ABARES）的數據，問題不在進口豬肉。APL認為政府單位應該為豬肉價格崩盤承擔部份責任。史賓瑟表示，澳洲豬農到2016年年底前都還有極佳的生產條件，即使豬肉價格很高還是供不應求。

豬農高度仰賴價格為指標，南澳一名豬農表示，APL建議養豬戶提高生產，豈料後來情況急轉直下。不過史賓瑟否認APL明確告訴豬農提高產量，他說無法預見市場供過於求的情況，告知豬農市場情況是他們的職責。

豬農現在還面臨異常高的穀價，水電成本也日益攀升。海德表示：「你覺得自己好像失敗了。很多養豬戶過去很驕傲能夠以此業養家活口，然後將這個工作交給自己的孩子。」