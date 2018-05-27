美政府禁買中國監控設備

2018-05-27 01:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



美國眾議院近日通過議案，禁止美國聯邦政府向海康威視等陸資企業採購影像監控設備。對此，海康威視昨（26）發聲明回應，美國這一提案沒有事實依據和證據，提案人的指控帶有明顯的主觀臆測和偏見。

華爾街見聞報導，海康威視聲明還指出，海康威視對美國眾議院通過此議案表示遺憾。海康威視將對議案進程保持密切關注，堅決捍衛公司聲譽和合法利益。

海康威視強調，自己是一家商業公司，恪守商業倫理，嚴格遵守所有適用的法律和法規，開展全球範圍業務經營，致力於為各個國家和地區的安全和發展做出積極貢獻。

美國眾議院在當地時間5月24日通過總額7,170億美元的《國防授權法》中，包含禁止美國政府購買大陸生產的監控攝影機等產品。目前，該議案還處於美國國會立法程序中，尚未最終通過並生效成為法律。

這份提案提到數家大陸公司名字，其中包括杭州海康威視數字技術有限公司；海康威視目前是全球最大的監控設備製造商，海康威視也出口產品到國外機場、港口，甚至美軍的軍事設施和美國駐外大使館也有購買。

大陸監控設備生產商大華科技、無線通信設備生產商海棠通信，及中興和華為也都上榜。分析認為，海康威視的業務布局，踩上被稱為隱形房地產市場的風口，即安全防衛業市場。