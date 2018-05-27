保護主義惹禍 全球貿易量連二跌

2018-05-27 01:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



最新統計顯示，全球貿易量今年2月和3月連續下滑，為四年來首見；在美國總統川普對進口商品課徵保護性關稅之際，這個狀況凸顯貿易衝突可能衝擊全球貿易，進而影響經濟成長展望。

根據荷蘭經濟政策分析局（CPB）25日公布的資料，全球貿易量3月下滑1.2%，2月的縮幅也從原先估計的0.4%擴大到0.7%，是四年來首度連續兩個月衰退。

經濟日報提供 分享 facebook 川普政府3月宣布對進口鋼鋁課徵高額關稅，僅部分盟國豁免。

此外，川普也宣布準備對至少500億美元的中國進口商品增課關稅，以懲罰中國竊取智慧財產權。美中日前雖已宣布貿易戰停火，但川普隨後再度表示美國可能另尋談判方向，使貿易戰的不確定性再次升高。

國際貨幣基金（IMF）總經理拉加德上周五表示，全球經濟穩步成長之際，貿易保護主義的威脅已成為經濟前景最黑暗的烏雲，可能牽動過去數十年來的良好貿易關係。

拉加德在聖彼得堡的一場論壇中指出：「當前的好消息是，全球經濟展望如陽光照耀般明亮，我們已經走過了艱困的十年，現階段經濟表現出色。然而，我們已見到風暴的預警。」

拉加德表示，除了貿易保護主義，令她感到擔憂的狀況還包括主權債、企業債已達極高水準，以及貨幣政策緊縮導致新興市場金融狀況吃緊，尤其是美國的貨幣政策。

川普採取激進措施打壓其認定的貿易競爭對手不公平行為，上周下令啟動進口汽車是否影響國家安全的調查。拉加德一再對全球貿易戰風險提出警告，她表示：「訴諸保護主義、單邊主義都是嚴重錯誤，傷人也傷己，貿易戰不會有贏家。」