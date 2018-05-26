印度克勒拉省立百病毒疫情 未擴散到外地

2018-05-26 14:55 中央社 新德里日26專電



印度克勒拉省爆發立百病毒疫情導致12人死亡後，泰倫加納省海得拉巴也傳出兩起疑似病例，所幸經檢測樣本後，確認並非感染立百病毒。當局強調，疫情未擴散到克省以外地區。

印度克勒拉省（Kerala）卡利克特縣（Kozhikode）最近爆發立百病毒（Nipah virus）疫情，迄今已造成12人死亡，20人正接受治療，超過百人遭隔離，但官方表示，疫情已獲得控制。

不過，泰倫加納省（Telangana）昨天有兩名男子發燒，因其中一人曾參加旅行團到克勒拉省旅遊，兩人被懷疑感染立百病毒，接受隔離檢查。

泰倫加納省政府衛生部門表示，這兩名男子的血液樣本送往印度國家病毒研究所進行檢測後，呈現陰性，確認這兩名男子並非感染立百病毒。

泰倫加納省醫學教育辦公室主任芮迪（RameshReddy）告訴「印度新聞信託社」（PTI），這兩起病例經檢測後呈現陰性，屬於正常狀況，不必恐慌。

芮迪說，兩起疑似病例的其中一人，最近曾到克勒拉省，但並非爆發疫情的卡利克特縣，而另一人則沒有去過克勒拉省。

印度衛生部強調，立百病毒疫情僅限於克勒拉省，尚未擴散到克省以外地區。

先前傳出立百病毒可能是果蝠傳染的說法引起恐慌，在喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）納漢鎮（Nahan）一所學校發現18隻死亡果蝠，當局擔心是立百病毒所致，對外發布警報。

此外，印度坊間流傳一則簡訊稱，由於果蝠是立百病毒來源，告誡大家千萬不要購買來自印度南部的水果，使得克勒拉省的觀光旅遊業和水果等農產品都受到影響。