美股互有漲跌 能源股疲弱

2018-05-26 06:23 中央社 紐約25日綜合外電報導



能源股因油價重挫而走弱，加上地緣政治議題影響，美股今天漲跌互見。

道瓊工業指數終場下跌58.67點，或0.24%，收在24753.09點；標準普爾500指數下跌6.43點，或0.24%，收在2721.33點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲9.425點，或0.13%，收在7433.854點。