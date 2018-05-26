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歐洲政局騷亂 歐股漲跌互見

2018-05-26 05:22中央社 倫敦/紐約25日綜合外電報導

市場對原油產量增加的預期加深，導致油價重挫，創擊能源股表現，加上歐洲政局騷亂和川金會的不確定性等影響，歐洲股市今天漲跌互見。

倫敦FTSE 100指數上漲0.18%，收在7730.28。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.65%，收在12938.01。

巴黎CAC 40指數下跌0.11%，收在5542.55。

法蘭克福巴黎油價

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