親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

油價走跌川金會不確定 美股開盤漲跌互見

2018-05-25 22:41中央社 紐約25日綜合外電報導

油價格下跌，能源類股跟著走軟。與此同時，投資人持續在消化地緣政治上長達一週的不確定性，華爾街股巿今天開盤漲跌互見。

值美國陣亡將士紀念日長週末假期前夕，預期巿場交易清淡。

法新社報導，開盤約20分鐘後，道瓊工業指數跌0.4%，來到24725.08點。標準普爾指跌0.3%，來到2719.19點。不過小跌開出的那斯達克指數翻漲近0.1%，成為7428.58點。

華爾街油價美股川普金正恩

相關新聞

「川金會」仍有望？川普：有可能6月12日舉行

2018-05-25 22:08

澳洲北領地柑橘禁止輸出其他省 農民跳腳

2018-05-25 15:05

無論怎麼看 美中貿易戰重創最重的都不是中國 而是台灣

2018-05-25 13:44

辦公室為溫度起爭執 英國經濟為此損失130億英鎊

2018-05-25 12:08

美商務部長6月2日率團訪陸 進行第三輪經貿磋商

2018-05-25 11:42

專利之爭蘋果勝訴 三星判賠5.39億美元

2018-05-25 11:31

3分鐘看懂歐盟史上最嚴格個資法

2018-05-25 11:04

麥當勞棄塑膠吸管提案遭股東會封殺

2018-05-25 10:50

爽身粉疑致癌 嬌生再賠7.74億元

2018-05-25 10:16

美參院軍委會通過法案 要求公布中國南海活動

2018-05-25 09:42

迪士尼被摘冠！全球市值最高媒體公司換人當

2018-05-25 09:38

Fed決策 近期偏鷹中期偏鴿

2018-05-25 01:00

川金會宣告破局 美股早盤重挫

2018-05-25 00:48

衝擊日股 日批美打亂全球車市

2018-05-25 00:45

土耳其升息 里拉仍大貶

2018-05-25 00:12

德銀降成本 要砍7,000人

2018-05-25 00:12

美雙率齊升 新興股債拉警報

2018-05-25 00:12

歐防中資併購 強化審核

2018-05-25 00:12

加密幣市值 三天蒸發500億美元

2018-05-25 00:12

OPEC增產機率升 油價挫

2018-05-25 00:12

美築貿易高牆 要漲汽車關稅

2018-05-25 00:11

為臉書 馬克宏、祖克柏面對面

2018-05-24 23:57

歐日韓進口車 美擬加稅

2018-05-24 23:56

歐盟新法 嚇跑小美商

2018-05-24 23:52

史上最嚴個資法襲台

2018-05-24 23:47

鏈條可能斷裂 宜家全面回收Sladda腳踏車

2018-05-24 21:39

巴克萊探路 想合併渣打

2018-05-24 00:19

新興市場還債 明年拉警報

2018-05-24 00:19

OPEC增產 傳最快下月拍板

2018-05-24 00:18

義股債重挫 恐釀歐債危機

2018-05-24 00:18

歐元區PMI擴張減速 市場驚心

2018-05-24 00:18

伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲

2018-05-15 02:02

彭博資訊專欄／美經濟過熱…只是假象

2018-05-14 00:00

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

華郵揭露川金會4內幕：怕金正恩先喊分手 川普自己先分

2018-05-25 12:40

白宮為何取消川金會？怕被玩弄 怕變笑話

2018-05-25 00:11

經濟分析／川金會取消 金正恩不但大贏 還能安全下莊

2018-05-25 06:18

川金會取消 港媒爆金正恩將三訪老大哥習近平

2018-05-25 16:59

北韓回應川金會取消聲明 川普大讚：熱忱且富有成效

2018-05-25 20:45

蘋果三星全球專利戰落幕 三星得賠5.39億美元

2018-05-25 07:26

【重磅快評】川金會破局 誰贏了？誰輸了？

2018-05-25 11:16

英國王室第一人 威廉王子6月正式出訪以巴

2018-05-25 11:37

霸凌女同事用膠帶綁在椅子上 同事辯「辦公室的小戲弄」

2018-05-25 16:45

法航訂票系統 台灣改列中國之下

2018-05-25 18:37

川金會還有望 北韓：仍然願意談 給美國時間和機會

2018-05-25 08:00

川普：川金會仍有可能6月12日舉行

2018-05-25 21:50

行星撞地球不只讓恐龍滅絕 升溫5度持續10萬年

2018-05-25 13:54

陸機轟6飛越宮古海峽 日戰機緊急起飛

2018-05-25 17:51

無論怎麼看 美中貿易戰重創最重的都不是中國 而是台灣

2018-05-25 13:44

北韓：以大膽開放的心 留給美國時間與機會

2018-05-25 08:17

川金會告吹 白宮官員：北韓已讀不回 放美國代表團鴿子

2018-05-25 08:40

淫魔投案！美國影壇大亨溫斯坦 向警方自首後遭逮捕

2018-05-25 21:09

川金互嗆檔案：美國老糊塗vs. 有病的小狗

2018-05-25 09:14

川金會宣告破局 美股早盤重挫

2018-05-25 00:48

衝擊日股 日批美打亂全球車市

2018-05-25 00:45

3分鐘看懂歐盟史上最嚴格個資法

2018-05-25 11:04

加密幣市值 三天蒸發500億美元

2018-05-25 00:12

影／豐溪里核試場掰掰！北韓炸毀相關坑道及建築

2018-05-25 13:59

川金會喊卡 紐時：中國可能成為受益者

2018-05-25 08:34

美股收斂跌幅 川金會取消只震驚一時

2018-05-25 07:24

美國防長：川金會可能起死回生

2018-05-25 22:36

川金會取消 最高興的是…新加坡警察

2018-05-25 21:40

Fed決策 近期偏鷹中期偏鴿

2018-05-25 01:00

美築貿易高牆 要漲汽車關稅

2018-05-25 00:11

馬航客機遭俄製飛彈擊落 荷澳要向俄究責

2018-05-25 20:42

麥當勞棄塑膠吸管提案遭股東會封殺

2018-05-25 10:50

爽身粉疑致癌 嬌生再賠7.74億元

2018-05-25 10:16

垃圾食物放駭人警示圖片 可改善民眾飲食習慣

2018-05-25 13:36

2男加拿大餐廳引爆炸彈 造成15人傷

2018-05-25 16:07

一連串你嗆我罵 川金難會

2018-05-25 00:14

影／MeToo再添一樁！多名女性控摩根費里曼性騷擾

2018-05-25 17:51

川金會告吹 專家：恐加劇美中裂痕、貿易關係更緊張

2018-05-25 17:49

白人以種族歧視字眼辱罵華人 美警：無法逮捕

2018-05-25 11:54

汽車高速公路行駛 天外飛來手槍插保險桿

2018-05-25 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top