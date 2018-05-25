油價走跌川金會不確定 美股開盤漲跌互見

2018-05-25 22:41 中央社 紐約25日綜合外電報導



原油價格下跌，能源類股跟著走軟。與此同時，投資人持續在消化地緣政治上長達一週的不確定性，華爾街股巿今天開盤漲跌互見。

值美國陣亡將士紀念日長週末假期前夕，預期巿場交易清淡。

法新社報導，開盤約20分鐘後，道瓊工業指數跌0.4%，來到24725.08點。標準普爾指跌0.3%，來到2719.19點。不過小跌開出的那斯達克指數翻漲近0.1%，成為7428.58點。