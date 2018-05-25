竊聽器業者請小心 Alexa可能是最難纏的對手

2018-05-25 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



丹妮爾（化名）的先生有天接到一名員工（A先生）的電話：「快把你們家的Alexa全關了，你們被駭了。」

這對住在奧勒岡州波特蘭市的夫婦告訴KIRO-7電視台：「我們把所有的Alexa插頭都拔掉後，他接著告訴我們，他收到一封錄音檔，內容是我們家中的對話」。 本來一開始他們還不相信，後來這位員工說，「你們談到了硬木地板」，這下子他們不得不相信那是真的。

丹妮爾說：「我感覺被侵犯...我永遠不會再使用那個裝置，因為我無法信任它。」

他們已投訴亞馬遜（Amazon），亞馬遜發言人在電郵聲明中解釋，是因為一連串的巧合湊在一起，以至於出現這種狀況。一開始丹妮爾夫妻的對話中，有個聽起來類似「Alexa」的字，於是喚醒了內建在智慧音箱Echo中的AI語音助理Alexa，接下來的對話中又出現類似「傳送訊息」的字眼，讓Alexa誤以為用戶是下了這道指令。過程中Alexa又問：「傳給誰？」結果對話到了某個地方又出現類似這位員工名字的字詞。Alexa「盡責地」再確認：「寄給A先生，對嗎？」對話中又出現讓Alexa誤判為「是」的訊號，於是這段對話就這麼陰錯陽差地到了A先生的手上。

亞馬遜表示，這麼一連串的「不太可能」發正好湊在一起，「本公司正在研究如何減少這類事件發生」。

這也不是Alexa第一次惹出爭議。2017年初時，美國德州就傳出有位6歲小女孩跟家中的Echo說話時，意外訂購一組大型的娃娃屋和一大盒餅乾，金額達162美元，等媽媽發現後已經來不及，只好乖乖付帳。小女兒否認訂購任何東西，只說她曾經向Alexa「討」娃娃屋和餅乾。