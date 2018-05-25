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川普取消川金會 美股收跌

2018-05-25 05:38中央社 紐約24日綜合外電報導

華爾街股市今天走勢起伏，終場三大指數都以小黑作收，主因美國總統川普取消原定下個月與北韓領導人金正恩舉行的高峰會。

三大指數開低走低，後來反彈爬升，但仍收在平盤以下，原因還包括油價下滑，以及川普昨晚宣布針對進口汽車展開國安調查，可能加徵關稅，再度引發市場不安。

道瓊工業指數終場下跌75.05點，或0.30%，收在24811.76點。

標準普爾500指數下跌5.53點，或0.20%，收在2727.76點；那斯達克指數下跌1.53點，或0.02%，收在7424.43點。

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