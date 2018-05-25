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川普取消川金會 歐股收黑

2018-05-25 02:03中央社 倫敦24日綜合外電報導

歐洲主要股市今天同步下挫，主因美國總統川普決定取消原定下個月與北韓領導人金正恩舉行的高峰會，以及美國考慮對進口汽車加徵關稅，令人憂心大西洋兩岸美歐再爆貿易衝突。

倫敦市場金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌0.9%，收在7716.74點。

巴黎股市CAC 40指數下跌0.3%，收在5548.45點；法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.9%，收在12855.09點。

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