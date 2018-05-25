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川金會宣告破局 美股早盤重挫

2018-05-25 00:48經濟日報 編譯洪啓原／綜合外電

美國總統川普（左）24日決定取消原訂下月與北韓領導人金正恩的峰會。 美聯社
美國總統川普（左）24日決定取消原訂下月與北韓領導人金正恩的峰會。 美聯社
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美國總統川普24日表示，已決定取消原訂下月與北韓領導人金正恩的峰會，理由是最近平壤當局的發言充滿憤怒與敵意。6月「川金會」宣告破局，拖累歐美股市24日盤中走低，美股早盤跌200點。

美股三大指數24日早盤跌0.6%至0.8%，道瓊工業指數跌200點，報24,686.19點，歐股跌約0.5%。

根據白宮發布的川普致金正恩信函，川普已決定取消原訂6月12日在新加坡舉行的「川金會」。他在信上指出，破局的原因是平壤近來的聲明「極具慎怒與公開的敵意」。

川普23日還對這場峰會抱持一絲希望，他當日離開白宮時告訴記者，「下周便知」新加坡峰會成不成局，「總有一天、某個日期會發生，很有可能是6月12日」。

然而，北韓24日稍早對美國轉趨強硬，警告若華府取消峰會，北韓準備與美國「核對核」攤牌。

對此，川普在信上寫道：「你大談核武能力，但我們的核武如此壯觀、強大，我祈求老天不要有動用到的一天。」

隨著這場峰會暫時取消，下一步展望不明。川普曾表示，若6月12日峰會沒能成局，美國會持續對北韓施加經濟壓力。

美國與北韓對於達成朝鮮半島無核化的條件及方法有歧見，北韓批評川普的「全面無核化」看法，使川普對峰會能否舉行轉趨悲觀。北韓上周放話要取消「川金會」，因不滿白宮國家安全顧問波頓主張北韓無核化應依循「利比亞模式」。

北韓態度轉變促使川普打消與金正恩會晤的計畫。川普日前會晤南韓總統文在寅時說，「我覺得峰會破局機率很大，我不想浪費時間，我確定他也不想浪費時間」。

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