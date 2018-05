美國務卿:連繫後勤未獲北韓回應

2018-05-24 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐24日告訴參院外交委員會,最近幾天,美國一再試圖與北韓聯繫川金會的後勤作業問題,卻始終未獲北韓回應。龐培歐還告訴委員會,至今沒看到證據,顯示中國已對北韓放寬制裁。