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美國務卿：連繫後勤未獲北韓回應

2018-05-24 23:11聯合報 記者王麗娟╱即時報導

美國國務卿龐培歐24日告訴參院外交委員會，最近幾天，美國一再試圖與北韓聯繫川金會的後勤作業問題，卻始終未獲北韓回應。龐培歐還告訴委員會，至今沒看到證據，顯示中國已對北韓放寬制裁。

龐培歐表示，美國認為川金會「成功」的機會不大，且川金會召開在即，北韓過去幾天卻發表了一些強硬言論，龐培歐對此表示遺憾。

川普以信函通知取消川金會後，龐培歐赴參院外交委員會答覆問題。（美聯社） mp ...
川普以信函通知取消川金會後，龐培歐赴參院外交委員會答覆問題。（美聯社） mp North Korea Secretary of State Mike Pompeo answers questions from the Senate Foreign Relations Committee just after President Donald Trump canceled the June 12 summit with North Korea's Kim Jong Un, citing the "tremendous anger and open hostility" in a recent statement from North Korea, on Capitol Hill in Washington, Thursday, May 24, 2018. (AP Photo/J. Scott Applewhite) 主題: Trump North Korea 標題: Mike Pompeo 署名: J. Scott Applewhite 城市: Washington 區域: USA - USA 圖說編輯者: JSA 檔案大小: 4248076 bytes
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