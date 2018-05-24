北韓問題逆轉 美股開盤走低

2018-05-24 23:10 中央社 紐約24日綜合外電報導



路透社 分享 facebook 美股今天開盤走低，由於美國總統川普取消計畫中和北韓所將召開的高峰會，使投資人熱情消退。

令市場更加不安的是，美國當局昨晚宣布，將以國家安全為出發點，對汽車進口展開調查，與3月間宣布加徵鋼鋁關稅的程序相同。

在華爾街開盤大約15分鐘後，道瓊工業指數下挫0.4%，來到24787.11點。

標準普爾指數跌0.4%，來到2721.95點；科技股那斯達克指數跌0.35%，來到7397.33點。