川金會取消，全球投資人避險，金價飆漲

2018-05-24 23:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



美國總統川普宣布取消預定下月12日舉行的川金會，全球投資人忙著尋求避險，國際金價應聲漲逾1%。

國際黃金現貨價格24日盤中急漲1.04%至1,036.81美元。在政治不確定性及動盪時期，投資人經常以這種貴金屬為避風港。

著名財經網站CNBC報導，去年橋水公司（Bridgewater Associate）創辦人達里歐以美國與北韓衝突升溫為由，建議投資人買進黃金。