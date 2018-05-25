Fed決策 近期偏鷹中期偏鴿

2018-05-25 01:00 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



Fed主席鮑威爾。 路透 分享 facebook

美國聯準會（Fed）5月會議紀錄顯示，官員認為，經濟前景能允許「近期」再度升息，且樂見通膨率略超出2%目標，暗示不急於更積極緊縮政策，整體透露「近期偏鷹、中期偏鴿」的立場，即6月升息機率升高，之後的利率展望較不確定。

Fed 23日公布決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）5月會議紀錄指出：「多數與會者判斷，若未來數據能廣泛印證目前的經濟預測，近期再度採取行動移除政策寬鬆措施，應屬恰當。」會議紀錄也指出，通膨率暫時略超出2%，符合FOMC的對稱性通膨目標，也有助穩固更長期的通膨預期。

彭博資訊指出，這份紀錄幾乎確定Fed將在6月升息，但官員仍不願宣布已在持續達成通膨率目標上宣告勝利。Fed官員也表示，未來可能改變聲明措辭，暗示不再以利率為主要的刺激經濟工具，官員也討論到調整銀行的超額準備金利率，以緩和貨幣市場上的部分壓力。

經濟學家認為，Fed的5月會議紀錄透露「近期偏鷹、中期偏鴿」基調，幾乎確定6月將升息，但之後較不確定，暗示Fed官員雖支持今年升息三次，較不確定能否升息四次，官員的疑慮包括美債殖利率曲線反轉的前景、近來的貿易爭端可能阻礙企業支出。

在Fed公布會議紀錄後，美元指數24日盤中貶值0.4%致93.660。聯邦資金利率期貨市場顯示，Fed於6月升息的機率維持在約98%，之後再升息一次的機率為30%。

會議紀錄顯示，Fed官員認為現在要總結通膨率將維持在約2%水準，仍言之過早，特別是過去多年來通膨率都低於2%目標。Fed官員也討論到美債殖利率曲線趨平的情況，雖然一些官員認為，在評估未來經濟活動時，殖利率曲線可能已成為一項「較不可靠」的指標，但其他官員強調，殖利率曲線反轉過去都暗示經濟陷入衰退的風險。