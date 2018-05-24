油價上漲日圓走強 日股開低

2018-05-24 09:17 中央社 東京24日綜合外電報導



東京股市今天開低，主因油價上漲，日圓兌美元走強，加上市場持續對川金會可能延後舉行感到疑慮。

法新社報導，日經225指數早盤下滑0.21%或48.48點，來到22641.26點。東證一部指數下跌0.31%或5.54點，來到1791.77點。