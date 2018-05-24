亞馬遜臉部辨識工具助警認人 引發隱私爭議

2018-05-24 09:18 中央社 波特蘭23日專電



亞馬遜（Amazon）將功能強大的臉部辨識工具賣給警察機構後，引發隱私爭議。包括美國民權聯盟在內等團體，已經致函給亞馬遜，要求不要再提供這項新產品給警方。路透 分享 facebook

亞馬遜（Amazon）將功能強大的臉部辨識工具賣給警察機構後，引發隱私爭議。包括美國民權聯盟在內等團體，已經致函給亞馬遜，要求不要再提供這項新產品給警方。

亞馬遜研發的臉部辨識工具Rekognition，目前已經獲得俄勒岡州華盛頓郡（Washington County）警長辦公室採用。這套系統可以讓警方將任何可疑人士的照片，與各個監獄已經建檔的嫌犯大頭照進行迅速比對，以便確認身分。

透過已建檔的嫌犯照片追查嫌疑人物身分，在美國各地警察單位已是行之有年的辦案模式，但隱私保護團體卻認為，臉部辨識工具如果廣泛使用，例如用在員警所配帶的隨身攝影機，或者馬路旁的交通流量偵測器，結果是讓警方可以對特定人物迅速指認，並且即時追蹤。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）以及多個隱私權倡議團體，22日聯合致函給亞馬遜指出，亞馬遜身為科技龍頭，踏進臉部辨識市場之後，可能加入這項新興技術的發展，如此結果將讓少數族裔民眾面臨威脅，因為少數族裔遭到警方逮捕的比例極高，對於政治異議人士以及非法移民來說，也將帶來影響。

這封信函中指出：「人民應該可以在街頭自由自在地行走，不必受到政府監督。對於美國社區來說，臉部辨識將會威脅到這種自由。」

亞馬遜是在2016年底推出Rekognition，俄勒岡州華盛頓郡警局則是全美第一個採用這套系統的警察機關。

根據統計，目前俄州華盛頓郡員警平均每天使用Rekognition系統約20次，包括從商店監視器錄影帶畫面查證竊賊身分。

今年4月，華盛頓郡警長辦公室對於Rekognition系統使用規則進一步說明指出，員警值勤時可以即時使用這套系統，以便查證不願提供證件或拒絕告知姓名的嫌犯身分，或者在民眾有生命危險時，可以迅速查知身分。