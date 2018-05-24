蘋果傳攻電磁新技術 可讓物體懸浮

2018-05-24 09:06 中央社 台北24日電



蘋果深耕創新技術。外媒報導，蘋果正開發電磁懸浮技術，可透過電磁設計讓物體懸浮；未來磁感應無線充電，也可讓物體和充電盤之間，產生懸浮的效果。美聯社 分享 facebook

蘋果深耕創新技術。外媒報導，蘋果正開發電磁懸浮技術，可透過電磁設計讓物體懸浮；未來磁感應無線充電，也可讓物體和充電盤之間，產生懸浮的效果。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果正在開發電磁懸浮（Electromagnetic Levitation）技術，可以透過電磁設計，讓物體或系統懸浮。

報導指出，蘋果先前也開發一套無線充電技術，在進行無線充電時，可讓物體懸浮。未來懸浮技術可應用在Apple Store、Mac筆記型電腦，以及透過音樂進行懸浮控制。

蘋果深耕電磁感應技術。外媒先前報導，一項歐洲專利顯示，蘋果正在研發有關磁感應（magneto-inductive）技術，相關內容可應用在無線裝置的充電和通訊上。

蘋果積極突破無線充電關鍵技術。外媒先前報導，蘋果在感應饋電技術（inductive power transmission）有明顯進展，相關專利顯示，蘋果可透過鑲嵌感應饋電線圈配置設計，針對多重裝置充電。

外媒也透露，蘋果正在開發酷炫的無線充電技術，未來當iPhone進行無線充電時，iPhone和充電盤之間，還可以產生懸浮的效果。

韓國媒體網站ET NEWS先前推測，不排除蘋果發展自己的無線充電標準規格。Patently Apple先前報導，蘋果設計可讓iPhone無線充電的充電盒，採用毫米波（millimeter-wave）技術進行無線傳輸。