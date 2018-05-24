增產前景壓低油價 金價因升息展望下跌

2018-05-24 07:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



石油輸出國組織（OPEC）可增加供給，油價下滑；美元因聯準會（Fed）6月升息前景走強，金價小幅下跌。

美國原油和汽油庫存意外增加，且交易商評估OPEC增產的可能性，令國際油價走低；布侖特原油期貨收跌0.23美元，結算價報每桶79.80美元；西德州原油期貨下跌0.36美元，結算價報每桶71.84美元。

美國能源資訊署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加580萬桶，汽油庫存增加190萬桶，高於市場預期。油價今年上漲近20%，主因OPEC主導的減產推升油價。但消息人士指出，OPEC可能最早在6月決定提高產量，因委內瑞拉產量驟降，美國對伊朗實施制裁，以及華府對油價上漲過快表示擔憂。

金價周三下跌，因投資人觀察Fed會議紀錄的升息步伐線索之際，美元兌一籃子貨幣上漲。Fed會議紀錄公布後，美元漲幅收斂，金價持平。會議紀錄顯示，Fed官員雖表示經濟前景適宜「很快」再次升息，但暗示他們會接受膨略微超過2%的目標，可見Fed並不急於更加激進地收緊貨幣政策。

黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,289.89美元。美國6月黃金期貨收跌2.40美元或0 .2%，報每英兩1,289.60美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haber korn說：「金價下跌，因美元走強。市場期待能確認6月加息。」