美元指數漲幅收斂但站穩94關卡 Fed 6月之後不急於升息

2018-05-24 07:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周三午後縮小漲幅，土耳其央行緊急升息以及Fed公佈5月貨幣政策會議紀錄，投資人的風險偏好回升。

美元對主要貨幣保持升勢，日圓在早先避險情緒的支撐下維持漲勢；歐元接近紐約交易時段創下的今年以來新低。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.4%至94.003。歐元兌美元貶0.7%至1.1696，美元兌日圓跌0.7%至110.08。

美元在FOMC會議紀錄公布後縮小漲幅。Fed官員雖表示，經濟前景適宜「很快」再次升息，但暗示他們會接受膨略微超過2%的目標，可見Fed並不急於更加激進地收緊貨幣政策。

歐元在G-10貨幣中跌幅居前，對於歐洲經濟前景和義大利新政府的顧慮令歐元承壓。義大利民粹政黨支持的法學教授孔蒂接受總統授權，試圖組建政府。

土耳其央行緊急升息300個基點，在政府拒絕提高借貸成本使該國陷入貨幣危機後，央行終於向金融市場壓力屈服。