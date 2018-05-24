美股翻紅 會議紀錄顯示Fed不急於加速升息

2018-05-24 07:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市收復早盤失地，聯準會（Fed）最近一次會議紀錄顯示不急於加快升息步調。10年期公債殖利率短暫跌破3%，美元攀升。

Fed在會議紀錄暗示，6月開會可望升息，但並未明確表明6月之後會再升息一次或兩次。

美股在會議紀錄發布後由黑翻紅，標普500指數對利率敏感的公用設施股和房地產股漲幅最大，升息環境下更有利的金融類股跌0.6%。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.3%，報2733.29點，道瓊工業平均指數上漲52.4點，漲幅0.2%，報24886.81點。那斯達克綜合指數上漲0.6%，報7425.96點。羅素2000小型股指數上漲0.1%，報1627.61點。

合眾銀行財富管理董事總經理 Mike Baele說：「市場明白通膨超過2%一點也未必代表會加速升息，頓時鬆一口氣。」

Ameriprise Financial全球市場策略師Anthony Saglimbene說：「雖然在貿易、北韓和中東地區存在很多市場噪音，但基本情況依然明朗。業績在成長，Fed仍然寬鬆，通膨水平仍然非常溫和。這對未來6到12個月的股價都是正面的。」

蒂芙尼（Tiffany）股價飆漲23.3%，這家珠寶商調高全年財測 ，並宣布10億美元的買回股票計畫。

Ralph Lauren也大漲14.3%，這家公司因利率更佳，財報優於預期。