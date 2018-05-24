親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

史上最長的萬點行情 謝金河直指三個重點

美股翻紅 會議紀錄顯示Fed不急於加速升息

2018-05-24 07:11經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市收復早盤失地，聯準會（Fed）最近一次會議紀錄顯示不急於加快升息步調。10年期公債殖利率短暫跌破3%，美元攀升。

Fed在會議紀錄暗示，6月開會可望升息，但並未明確表明6月之後會再升息一次或兩次。

美股在會議紀錄發布後由黑翻紅，標普500指數對利率敏感的公用設施股和房地產股漲幅最大，升息環境下更有利的金融類股跌0.6%。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.3%，報2733.29點，道瓊工業平均指數上漲52.4點，漲幅0.2%，報24886.81點。那斯達克綜合指數上漲0.6%，報7425.96點。羅素2000小型股指數上漲0.1%，報1627.61點。

合眾銀行財富管理董事總經理 Mike Baele說：「市場明白通膨超過2%一點也未必代表會加速升息，頓時鬆一口氣。」

Ameriprise Financial全球市場策略師Anthony Saglimbene說：「雖然在貿易、北韓和中東地區存在很多市場噪音，但基本情況依然明朗。業績在成長，Fed仍然寬鬆，通膨水平仍然非常溫和。這對未來6到12個月的股價都是正面的。」

蒂芙尼（Tiffany）股價飆漲23.3%，這家珠寶商調高全年財測 ，並宣布10億美元的買回股票計畫。

Ralph Lauren也大漲14.3%，這家公司因利率更佳，財報優於預期。

奇異公司（General Electric）大跌7.3%收14.18美元，跌到2009年以來最低，成為拖累道瓊工業指數最重的個股。執行長 John Flannery據報導預測奇異電力設備事業不會成長，也不敢承諾目前每股0.48美元的股利。

蒂芙尼（Tiffany）股價飆漲23.3%，這家珠寶商調高全年財測 ，並宣布10...
蒂芙尼（Tiffany）股價飆漲23.3%，這家珠寶商調高全年財測 ，並宣布10億美元的買回股票計畫。路透
分享

Fed標普通膨
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

Fed會議紀錄預告下個月會升息 但顯然不擔心通膨增溫

2018-05-24 06:33

巴克萊探路 想合併渣打

2018-05-24 00:19

新興市場還債 明年拉警報

2018-05-24 00:19

OPEC增產 傳最快下月拍板

2018-05-24 00:18

義股債重挫 恐釀歐債危機

2018-05-24 00:18

歐元區PMI擴張減速 市場驚心

2018-05-24 00:18

蘋果新園區選址高機密 亞馬遜選址如選美

2018-05-23 23:53

英鎊貶至今年最低

2018-05-23 23:29

瑪莎百貨淨利下滑

2018-05-23 23:28

連克魯曼和墨比爾斯也搖頭 新興市場苦日子還在後頭

2018-05-23 23:18

降溫油市 OPEC最快下月增產

2018-05-23 23:16

日經：鴻海傳減少威州廠初期投資 改做中小型面板

2018-05-23 22:57

迪士尼併21世紀福斯 康卡斯特擬加碼搶親

2018-05-23 22:54

專家：科技獨角獸走下坡 即將泡沫化

2018-05-23 18:29

誰是貝佐斯最佩服的企業主管？原來是這三人

2018-05-23 17:28

保時捷玩具車有瑕疵 將召回全額退款

2018-05-23 15:23

影／祖克柏「道歉之旅」前進歐洲 迴避問題挨轟

2018-05-23 13:07

退貨太多 當心被亞馬遜關帳號

2018-05-23 11:48

臉書保護個資不力 祖克柏：我很抱歉

2018-05-23 09:29

阿根廷利率按兵不動 強硬打擊通膨

2018-05-23 08:58

委內瑞拉馬杜洛驅逐2美外交官 拒絕接受制裁

2018-05-23 08:52

美眾院鬆綁陶德法蘭克法案 川普重大立法勝利

2018-05-23 08:50

多空交錯令油價震盪 美元下跌推升金價

2018-05-23 08:19

美債殖利率下跌 美元終止六連漲

2018-05-23 08:10

台股ADR除日月光外全漲 聯電漲2.3%

2018-05-23 07:41

美公司債遜色 今年來虧3.8%

2018-05-23 00:58

美液化天然氣 出口日本

2018-05-23 00:58

伊朗遭制裁 金融、航運備戰

2018-05-23 00:58

Sony重金攻影像感測器

2018-05-23 00:58

花旗看美債 提防風險低估

2018-05-23 00:58

大陸投資客 搶進平壤房市

2018-05-23 00:58

英央行官員轉鷹派 英鎊勁揚

2018-05-23 00:58

諾貝爾獎得主席勒示警…加密幣恐成失敗案例

2018-05-23 00:58

煞車距離過長 特斯拉Model 3爆瑕疵

2018-05-23 00:58

加密幣泡沫 衝擊DRAM市場

2018-05-22 01:41

外企高薪挖角 日半導體缺工

2018-05-22 01:41

汽車電子化...召回頻傳

2018-05-22 01:41

超級電池工廠 車商新戰場

2018-05-22 01:41

Fed面臨通膨噴出震撼

2018-05-22 01:41
看更多

熱門文章

家長幫小孩請假出國算「蹺課」？ 警察機場攔截要抓

2018-05-23 11:01

戰爭危機手冊大改版 中立國瑞典在害怕什麼？

2018-05-23 09:00

當保時捷撞上法拉利… 價值千萬超跑對決稀巴爛

2018-05-23 10:50

70歲已懷孕六個月 老婦人將創下新世界紀錄？

2018-05-23 10:57

聲波攻擊再現？美駐中外交人員腦部受損 國務院示警

2018-05-23 20:19

紐時：台灣將把太平島打造成人道救援中心

2018-05-23 14:55

中興通訊遭美制裁 虧損估計至少952億元

2018-05-23 12:05

北韓為何拆除核試驗場？專家：為湮滅核武發展證據

2018-05-23 11:21

新加坡星巴克新增條例：無需把每個進店的人視為顧客

2018-05-23 23:08

30歲失業男在家啃老遭父母告 法院下令「搬出去」

2018-05-23 12:35

曾被嫌棄！破鞋盒裡的中國花瓶價值至少1765萬元

2018-05-23 12:55

川金會取消可能性大嗎？專家：不太可能　因將失去更多

2018-05-23 23:15

紐時：川普團隊自亂陣腳 對中談判該贏未贏

2018-05-23 14:06

蘋果新園區選址高機密 亞馬遜選址如選美

2018-05-23 23:53

今夏該讀的5本書 比爾蓋茲公布書單

2018-05-23 14:22

今夏搭機赴美須有心理準備！2因素使暑期載客量破紀錄

2018-05-23 16:35

不滿南海軍事化 美國將共軍踢出環太平洋軍演

2018-05-24 02:58

日經：鴻海傳減少威州廠初期投資 改做中小型面板

2018-05-23 22:57

白宮北草坪有大坑洞 且一天天擴大

2018-05-23 23:21

影／男子無懼獵豹好奇抓咬 濺血仍要拍下珍貴時刻

2018-05-23 17:20

始終找不到239人 馬航MH370搜尋任務29日結束

2018-05-23 21:25

台灣女遊客峇里島遭劫財 警開槍射傷2嫌

2018-05-23 17:57

8個月僅上16天班 印工程師稱「神的化身」不克上班

2018-05-23 18:25

英明年分手歐盟 英國人搶當德國人

2018-05-23 20:03

紐時：川普暗示立場鬆動 不堅持北韓立即全面去核

2018-05-23 10:44

美國防工業廠商看好台灣 將開設在台辦公室

2018-05-23 10:16

影／對川金會下指導棋？川普：習主席是世界級撲克玩家

2018-05-23 13:32

他日騎130公里的崎嶇路 只為維護偏鄉孩童受教權

2018-05-23 17:33

俄核子潛艦海上成功試射4枚洲際彈道飛彈

2018-05-23 08:36

連克魯曼和墨比爾斯也搖頭 新興市場苦日子還在後頭

2018-05-23 23:18

美國務卿龐培歐：有信心川普政府會遵守台旅法

2018-05-23 22:51

美取消邀請陸參加環太軍演 王毅批「非常沒有建設性」

2018-05-24 05:02

放過中興？川普：正考慮要不要給習近平這個人情

2018-05-23 14:07

影／川普高球場槍擊案 警匪交火影片曝光

2018-05-23 17:51

誰是貝佐斯最佩服的企業主管？原來是這三人

2018-05-23 17:28

奈良鹿、福井恐龍…日新版「各地繪圖車牌」美哭！

2018-05-23 14:52

專家：科技獨角獸走下坡 即將泡沫化

2018-05-23 18:29

巴黎餐廳傳以外貌區別客人 道德醜陋更可議

2018-05-23 22:49

龐培歐會王毅談台灣 王毅籲美恪守一中

2018-05-24 04:53

美股翻紅 會議紀錄顯示Fed不急於加速升息

2018-05-24 07:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top