聯準會會議紀錄：可能很快會升息

2018-05-24 04:12 中央社 華盛頓23日綜合外電報導



美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布會議紀錄指出，考量經濟成長力道和通膨逐漸走揚，可能「很快」調升主要利率。

法新社報導，這似乎是Fed將在下個月升息的明確訊息。

根據制定政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）5月1至2日的會議紀錄，即使通膨「適度」高於2%的目標，只要通膨漲勢只是「暫時性的」，Fed就會繼續採取逐漸升息的作法。