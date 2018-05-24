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貿易戰隱憂加川金會恐生變 歐股重挫逾1%

2018-05-24 03:23中央社 倫敦23日綜合外電報導

美國總統川普不滿意目的在避免與中國發生貿易戰的談判情況，且川普與北韓領導人金正恩預定舉行的高峰會恐生變，相關因素衝擊全球股巿，歐洲三大股巿今天收盤重挫逾1%。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數跌89.01點或1.13%，以7788.44點作收。巴黎CAC 40指數跌74.25點或1.32%，收在5565.85點。法蘭克福DAX 30指數跌193.08點或1.47%，成為12976.84點。

嘉信理財公司（Charles Schwab & Co.）分析師寫道：「美中貿易關係備受質疑，廣受矚目的北韓和美國高峰會似乎岌岌可危，在在引發全球不安，美股延續昨天的跌勢。」

川普表示，他對美中貿易談判的情況「不滿意」，引發外界擔憂全球前兩大經濟體仍可能爆發痛苦的貿易戰。

另外，印度針對美國鋼鋁高關稅措施向世界貿易組織（WTO）提訴，指控華府「多重違反」WTO規範，這是貿易戰威脅尚未消散的新跡象。

被問及預定下月登場的劃時代川金會時，川普警告，「有很大的可能會辦不成」，倘若北韓不同意放棄核武，會談可能延後，甚至取消。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天則把球丟回北韓，在聯邦眾議院外交委員會的聽證會中強調，「最終要由金正恩決定」。

股巿走勢也受到歐洲經濟數據表現不佳影響。一項重要調查顯示，歐元區商業活動5月份持續放緩，企業對於歐洲經濟現況不具信心。

數據監控公司IHS Markit表示，歐元區採購經理人指數（PMI）5月跌至54.1，比分析師預估還低。指數若高於景氣榮枯線50，代表經濟在擴張中。

IHS Markit並且指出，雖然歐元區19國就業成長依然強健，法國與德國經濟劇烈減緩。

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