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新興股債市將承受「雙率齊升」的壓力

2018-05-24 00:38經濟日報 記者任中原╱即時報導

新興債市還債空前高峰即將來臨，又碰到美國利率上升及美元升值，使償債壓力大增；新興股市同樣受到「雙率」上升的打擊，更苦的日子還在後頭。

國際金融協會（IIF）數據指出，新興市場發行的外幣債券中，超過三分之二是美元債，去年底的餘額達8.3兆美元。明年約有2,490億美元債券到期，是還債高峰期的開始。

美國10年期公債殖利率已站上3%，摩根大通執行長戴蒙並預測殖利率將升到4%。Fed預測升息周期將於2020年達到頂峰，恰好碰到新興美元債的償債高峰期。IIF資本市場主管季柏絲指出，「美元匯率與利率升幅愈大，短期連鎖風險便愈高」。

明年中國到期的美元債券總額居新興市場之冠，而最近幾周債市已出現壓力，一些企業無法依照本身設想的金額及期間發行債券，一些企業還發行浮動利率債。

新興市場本國貨幣債券也同樣會受到美元升值的衝擊。墨西哥、馬來西亞等國本國貨幣債券的買家中有不少是外資，現在由於已開發國家利率上升，外資可能大舉拋出。人民幣債券最近才對外資開放，因此外資潛在賣壓相對較小。

連新興市場大多頭墨比爾斯都說，新興市場的苦日子恐怕還在後頭！他表示土耳其、阿根廷與巴西情勢惡化，可能波及整體新興市場，「未來還有下檔」。但他認為下跌也帶來機會，但「必須精挑細選」，例如印度金融股與科技股；中國科技股若再進一步回檔，也是投資良機。

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