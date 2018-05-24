獲利考量 德意志銀行據報將裁員一萬人

2018-05-24 00:16 中央社 法蘭克福23日綜合外電報導



德意志銀行傳可能將裁撤1萬名員工。路透 分享 facebook 媒體今天報導，德意志銀行（Deutsche Bank）可能會裁撤最多1萬名員工，以說服投資人，德銀對恢復獲利的態度認真。

「華爾街日報」引述熟悉銀行內部討論人士的話報導，德意志銀行大約將裁員1／10。

德銀發言人拒絕談論這項報導。

但熟悉裁員計畫的消息人士告訴法新社，華爾街日報報導的裁員數字大致精確。

德銀主管們將在24日年度股東大會面對投資人。