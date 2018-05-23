特斯拉Model 3不是真正平價車 而是豪華車

2018-05-23 23:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



特斯拉Model 3的售價是3.5萬美元起跳，理當是為大眾市場生產的電動車，但這種情況實際上尚未發生。

根據CNN報導，事實上特斯拉尚未以3.5萬美元的底價賣出一輛Model 3。許多顧客想要買這款車，但須耐心等待，因為特斯拉要先生產更高價的車款，售價5萬到6萬美元。

就在上周末，特斯拉執行長穆斯克宣布Model 3的特別高性能版，售價為7.8萬美元。他在推文中說明為何他不急於生產較低價的Model。

穆斯克20日推文說：「運送（最低限度的）成本立刻（將）使特斯拉賠錢與死亡。」

特斯拉長久以來一直不隱諱這項事實，即基本款Model 3的優先順序較低，因為公司生產線的產能已滿載。

目前，特斯拉的訂購網站顯示，這些配備較小電池組的平價車，要到今年底才會交車。因此，想要買標價3.5萬美元基本款Model 3的消費者，必須耐心等待。

報導並指出，隨著功能增加，Model 3的售價也迅速攀升。例如，黑色以外的任何顏色須增加1,000美元，跑車輪圈再加1,500美元，若想要特斯拉宣傳的主要賣點「加強型自駕系統」，須再加5,000美元。

若加購所有選項配備，一輛長程高級Model 3的售價將高達6萬美元，這還不包括目前尚未推出的全輪驅動功能。

如此一來，就非常類似BMW的3系列及賓士的C系列，這兩款車的底價從3萬到4萬美元不等，最高可達6.6萬美元。

目前，特斯拉的買家可獲利得7,500美元電動車扣抵稅額，但這項優惠在汽車製造商銷售首批20萬輛電動車後開始逐步取消。對特斯拉的買家而言，可能是在今年某個時點開始逐步取消，確切時間取決於這家製造商的交車速度。

當然，成為豪華品牌不見得是壞事，高級車不僅尊榮，而且比大眾市場車好賺。這也是通用汽車（GM）、福特（Ford）及飛雅特克萊斯勒分別積極生產凱迪拉克（Cadillac）、林肯（Lincoln）及愛快羅密歐（Alfa Romeo）的原因。